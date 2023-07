En microbikini rosa Thalía expone sus curvas al hacer playback de su tema “Amor a la mexicana”

Foto: Jeff Schear for Macy's / Getty Images

Thalía ha sorprendido a propios y extraños con su más reciente publicación en TikTok. Se trata de un video en el que aparece en su casa y haciendo playback de su canción “Amor a la mexicana”, mientras usa un microbikini de color rosa y con aplicaciones, dejando ver que a sus 51 años tiene una figura espectacular. @thalia Que me llegue al fondo… del ♥️ #thalia #amoralamexicana #music ♬ sonido original – Cesar Chaires

La cantante también lució muy sexy en una serie de fotos en las que aparece usando medias, guantes y un body de corte alto mientras cuelga de un aro; fue captada así durante las grabaciones del videoclip de “Pachuco”, uno de los temas de su más reciente álbum. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

Hace algunos días Thalía estrenó el video de su sencillo “Mixtape medley”, en el que interpreta muy a su estilo canciones de Miguel Mateos, Charly García, Los Amantes de Lola y Los Toreros Muertos. En el clip quiso aplicar elementos retro muy coloridos, a tono con el concepto que está manejando ahora tanto en su vestuario como en los arreglos de sus covers a artistas de los años 80 y 90.

Sigue leyendo: