Rayados de Monterrey busca romper el mercado de pases este mismo Apertura 2023 de la Liga MX

Rayados de Monterrey sigue peleando para así contratar fichajes de alto impacto, en donde destaca elementos que hacen vida fuera de México y otras figuras que también están en la Liga MX. Uno de ellos sería Luis Chávez.

En el caso del azteca, que acaba de ser campeón de la Copa Oro con México, se explicó como es que la directiva aún tiene esperanzas de que llegue a la institución regia. Al menos así lo indicó el presidente deportivo ‘Tato’ Noriega, quien incluso confirmó reuniones entre las partes.

El mediocampista mexicano Luis Chávez celebra marcar gol en la semifinal de la Copa Oro 2023. Foto: FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images).

“Yo te diría que sí, como muchos otros, sí (existe la posibilidad de que llegue Luis Chávez al Monterrey). No me gustaría hablar de porcentajes, voy a volver a utilizar el mismo término: sí es una negociación que sigue existiendo“, dijo Noriega.

“Es un jugador muy interesante, muy apetecible, que tiene muchas alternativas y como decía, los tiempos de otras ligas hacen que haya que ser pacientes y esperar, es una situación que también sucede”, indicó José Antonio Noriega previo a tomar el vuelo rumbo a Sevilla.

Por otro lado, una de las apuestas más importantes que haría el conjunto de Monterrey sería el brasileño Lucas Moura, elemento que parecía no tener espacio por la inminente llegada de Sergio Canales. Sin embargo, el mismo Noriega explicó, antes de salir de viaje para errar el fichaje del español, como es que la llegada del jugador del Betis no le cierra la puerta al carioca.

“Lo de Lucas Moura ha seguido, vamos a utilizar el término vivo y han habido consultas, pláticas, pero al ir avanzando lo de Sergio (Canales) con mayor claridad, mayor velocidad, le dimos prioridad, ha seguido vivo y sigue vivo“, remarcó.

“A ver, ya es muy difícil, es muy complicado, a pesar de seguir vivo porque los cupos de extranjeros generan esa dificultad”, dijo sobre el elemento que hace vida en el equipo de la Premier League de Inglaterra.

Lucas Moura, en la Premier League. Foto: GLYN KIRK – Getty Images.

Sergio Canales puede ser uno de los mejores pagados de la Liga MX

Al hablar sobre Canales, Noriega recalcó que aun no está cerrado al 100%, por la falta de la firma en el contrato, recalcó como es que tienen un acuerdo verbal con el elemento nacido en España.

“No, yo no diría por completo, porque todavía hasta que no se estampen las firmas en los documentos legales, queda precisamente completada la operación, pero estamos arreglados de palabra, tenemos la firma del documento compromiso, así que muy contentos.

“Yo nunca he mencionado ese término (que sea la contratación bomba de la Liga MX), yo he hablado de calidad y éste jugador tiene mucha calidad, Sergio (Canales) recientemente participó con su selección en la Nations League, fueron campeones, lo conozco de muchísimos años, de seguirlo, no tengo duda de su calidad”, señaló el directivo de Rayados.

Fabian Ruiz, y Sergio Canales celebrando la Nations League con España. Foto: JOHN THYS/AFP via Getty Images.

Los últimos reportes explican como es que Canales se embolsará unos 5 millones de dólares por año en el conjunto de Monterrey. Al menos así lo indicó Diego Armando Medina, reportero de TUDN. Además, la misma fuente detalló que el conjunto de Monterrey pagó 10 millones de euros fijos, unos $11 millones de dólares estadounidenses, al Betis más 5 millones en variables.

