Yordi Rosado confiesa que fue víctima de brujería por una mujer obsesionada con él

En un episodio de su podcast “De todo un mucho”, proyecto que comparte con Martha Higareda, Yordi Rosado contó a la audiencia un pasaje de su vida que pocos conocían, pues entre la plática salió a la luz la vez que el conductor fue víctima de brujería por parte de una de las fanáticas que tenía.

El presentador lo primero que mencionó es que cuando “Otro Rollo” estaba al aire, había una chica que acudía a todas las grabaciones como público y además lo esperaba fuera del estudio para pedirle una fotografía, Yordi siempre atendió a la fanática por lo que accedía, pero nunca se bajaba de su auto.

La dinámica era que la chica se acercara hasta donde Yordi estaba en su coche, los encuentros entre el famoso y la seguidora eran más constantes por lo que Rosado lograba reconocerla, ya que además de pedirle fotos también le llevaba regalos, algo que hasta entonces era normal entre un fanático y su ídolo.

“Fue durante dos o tres años, era muy fan y muy linda, pero siempre me esperaba, yo decía ‘que padre’ un día me llevó un regalo, me acuerdo perfecto una playera que me llevó de no recuerdo que marca, pero estaba muy de moda en México, recuerdo que me encantó la playera la usé muchísimo, era azul con café”, es parte de lo que contó Yordi.

Después agregó que los regalos eran constantes y que en una de las ocasiones la chica se presentó con un álbum lleno de las fotografías de ellos dos, mismas que había recolectado por más de dos años a los que había acudido a esperar que saliera Yordi de grabar hasta la una de la mañana, fue ahí la primera vez que se alertó de que ella llevaba recuento de su vida.

“Yo creo que era San Valentín me regaló unas rosas, llegué a mi casa y le dije a mi esposa, oye me regaló esta chava que me espera siempre afuera estas rosas, ‘ay que linda’ me dijo ella, venían muy amarradas las rosas, ya ves que les ponen ligas y así, mi esposa las empezó a abrir y separar para ponerlas en un florero, cuando las cortó y las abrió, adentro había una bolsita de terciopelo venía mi foto y la de ella amarradas como con miel o no sé”, explicó Yordi.

En los comentarios varios de los usuarios de TikTok, plataforma en la que se encuentra un fragmento del video, mencionan que se relaciona con un trabajo blanco de “endulzamiento”, otros dicen que se trató de un “hechizo para que se enamorara de ella” y hay quienes recuerdan que el matrimonio con su esposa no rindió frutos y que el objetivo de la chica si funcionó.

