De Elton John a Martin Scorsese: Famosos envían sus condolencias tras la muerte de Tony Bennett

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto con el inesperado fallecimiento del cantante estadounidense Tony Bennett, quien por varias décadas deleitó al público con su música.

Es así como decenas de estrellas recurrieron a las redes sociales para dedicarle un último adiós al intérprete de grandes éxitos como “Rags to Riches” y “New York State of Mind”.

Uno de los primeros famosos en pronunciarse al respecto fue el cantante Elton John, quien no dudó en abrir su corazón y expresar su cariño: “Muy triste de saber del fallecimiento de Tony. Sin duda, el cantante, hombre e intérprete con más clase que jamás haya visto. Él es insustituible. Lo amaba y lo adoraba. Mis condolencias para Susan, Danny y la familia“, escribió desde su cuenta de Instagram.

Por su parte, el cineasta Martin Scorsese emitió un emotivo comunicado que no pasó desapercibido para el público: “Tony Bennett fue un artista consumado. Todo lo que tienes que hacer es escuchar cualquiera de sus cientos de grabaciones para reconocerlo. Desde muy temprano, su música se entretejió silenciosamente en el tejido de nuestras vidas. Su voz se sentía tan familiar y cercana como las voces de nuestros seres queridos”.

“Sé que esto fue cierto para millones de personas en todo el mundo. Para los italoamericanos que crecían a mediados del siglo XX, esa familiaridad era aún más profunda. En cierto momento, empezamos a imaginar que Tony viviría para siempre. Por supuesto que no lo hizo. Nadie lo hace. ¿Pero la música? Esa es otra historia“, añadió el director.

A la ola de mensajes de cariño se sumó Nancy Sinatra vía Twitter: “Tony fue una de las personas más espléndidas que jamás haya existido. Amable, cariñoso, talentoso y generoso, nunca nos defraudó. Envío mi amor a Susan, Danny y su familia y amigos. Tony fue un verdadero campeón”, escribió.

Por último, pero no menos importante, la cantautora Carrie Underwood, compañera de dueto en el tema “It Had to Be You”. “Descansa en paz, Tony. Fuiste el epítome de un caballero con una voz única dada por Dios. Realmente fue un gran honor para mi carrera y para mi vida poder compartir el escenario contigo…”, expresó en Instagram.

Además de los anteriormente mencionados, personalidades como Stevie Van Zandt, el ex presidente de los Estados Unidos Bill Clinton y el actor Josh Gad enviaron sus condolencias por el fallecimiento de Tony Bennett.

Con información de AP

