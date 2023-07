Nicolás Larcamón le lanza una crítica a la Leagues Cup

En pocas horas iniciará un ambicioso proyecto entre la Liga MX y la MLS. La Leagues Cup iniciará sus actividades con grandes partidos en la primera jornada, así como el debut de Lionel Messi con el Inter Miami. Sin embargo, ya se han manifestado algunas críticas sobre la organización de este torneo y Nicolás Larcamón, entrenador del Club León, fue uno de los que alzó la voz.

Toda la Leagues Cup se desarrollará en Estados Unidos. Esto también establece que los equipos mexicanos tendrá un mayor desgaste en sus viajes para asistir a los partidos, sin dejar de mencionar el factor localía. Nicolás Larcamón considera que esto es una ventaja para los clubes de la MLS.

“Un equipo dinámico con una estructura que le ha dado una dinámica ofensiva, con buena estructura y las individualidades pueden ser decisivos si no estamos bien colocados y la modalidad del torneo favorece a los equipos de la MLS por jugar de local, pero eso no es una excusa para hacer el fútbol que sabemos hacer”, explicó el argentino.

El conjunto mexicano iniciará su camino en el torneo con un duelo ante Vancouver Whitecaps. El partido se desarrollará este viernes 21 de julio en el estadio BC Place. El segundo duelo del conjunto esmeralda será ante el LA Galaxy que no contará con la presencia de Chicharito Hernández por lesión.

El Club León estuvo en la final de la Leagues Cup de la edición de 2021. Ethan Miller – Getty Images.

Larcamón no guardará sus mejores armas

El Club León no pasa por un buen momento en la Liga MX. Se intuye que los equipos hagan sus respectivas rotaciones al considera que en las próximas semanas se reanudarán los torneos locales. Pero Nicolás Larcamón no pretende guardarse nada para los partidos de la Leagues Cup.

“Las decisiones que tome será lo mejor, será para mejorar y no tomamos la competencia para que jueguen los jóvenes o los que casi no juegan, no es así. La idea es venir a pisar firme a conseguir la clasificación y por eso tomaré la decisión conforme a lo que será mejor para el equipo”, explicó.

El actual ganador de la Liga de Campeones de la Concacaf debe mejorar su rendimiento para poder pelear en este torneo. El Club León ha jugado tres partidos previos por la Liga MX. El conjunto esmeralda fue derrotado en dos de esos tres encuentros. Las Chivas de Guadalajara y los Tigres de la UANL fueron sus verdugos, pero la Leagues Cup es un gran torneo en el que Nicolás Larcamón puede seguir ensamblando su idea para plasmarla luego en el torneo mexicano.

