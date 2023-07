Ronaldinho y su predicción en la Liga MX: el exjugador de la Canarinha predijo el futuro de Orbelín Pineda

Ronaldinho Gaúcho fue una de las grandes estrellas que pisó el fútbol mexicano. Durante su estadía en el balompié azteca, el brasileño puso a prueba su ojo clínico para descubrir a grandes talentos del fútbol de México. El exjugador de la Canarinha confió en Orbelín Pineda y el tiempo de dio la razón.

El exjugador del FC Barcelona llegó a la Liga MX en 2015. El brasileño llenó con su magia los estadios del fútbol mexicano con la camiseta de los Gallos Blancos de Querétaro. Durante su estadía en el club, Orbelín Pineda era un juvenil de 17 años. El sudamericano confió en él y solo fue cuestión de tiempo para que el azteca se convirtiera en un gran futbolista.

Ronaldinho jugó 30 partidos con Querétaro. YURI CORTEZ – Getty Images.

El exdirectivo de Querétaro, Arturo Villanueva, recordó su etapa en el conjunto mexicano. En una entrevista con Toño Valdés, Villanueva relató algunas curiosas historias en su etapa al mando del club. Una de ellas fue la confianza que le entregó Ronaldinho a un joven talento mexicano.

“En el primer entrenamiento que Ronaldinho ve a Orbelín, me acuerdo perfecto, Orbelín tenía 17 años, me jala Ronaldinho y me dice: ‘Presi, el niño tiene que jugar. Al niño ponlo siempre al lado de mí, él va a correr, yo lo voy a hacer jugar y yo lo voy a hacer crecer’, y así fue”, recordó el directivo.

Orbelín Pineda está siendo uno de los futbolistas más destacados de la selección mexicana. A pesar de que el Celta de Vigo no le entregó la confianza al azteca, el AEK de Atenas se frota las manos al poder contar con Orbelín para la próxima temporada y los torneos internacionales.

¿Cómo le fue a Orbelín Pineda en la Liga MX?

Orbelín Pineda jugó en el fútbol mexicano con la camiseta de los Gallos Blancos de Querétaro, Cruz Azul y las Chivas de Guadalajara. Entre esos tres clubes el mexicano jugó 299 partidos, anotó 34 goles y concedió 29 asistencias.

El azteca actualmente está valorado en $6 millones de dólares y pertenece al aEK de Atenas, equipo de Matías Almeyda que lo logró contratar hasta junio de 2027.

Pineda representa a México en la Copa Oro. CHANDAN KHANNA – Getty Images.

Sigue leyendo:

· Ronaldinho: el gran mago del fútbol que necesitaba curar sus resacas tras las victorias

· Orbelín Pineda, el mexicano que fue desterrado de España y que hizo historia en Grecia

· Marco Fabián no se rinde: el mexicano podría continuar su carrera en la Liga MX