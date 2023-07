Vecinos de ‘La Casa de los Famosos’ ya quieren que acabe; ya están hartos de tanto escándalo

El éxito de ‘La Casa de los Famosos México’ es toda una realidad, pero no todos estarían contentos con esta situación y no, no hablamos de la competencia de Televisa, o de Telemundo, sino de los vecinos que viven en las inmediaciones de la casa ubicada en el barrio de Santa Fe, al poniente de Ciudad de México.

¿Las razones? Ya no soportan los gritos de motivación que los club de fans le llevan a los famosos, pues hay quienes, con megáfono en mano, les expresan su apoyo a altas horas de la noche, lo que ha llegado a perturbar la vida cotidiana y el sueño de los habitantes de la zona.

Por medio de TikTok se dio a conocer un video que muestra las impresiones de los vecinos que viven en las inmediaciones de la casa y todos coinciden en algo: la actual temporada ha sido la más escandalosa con respecto a las tres anteriores de Telemundo y que lo que fue ‘Big Brother’ en su momento.

“Desde que inició ha estado de la chin… todo esto. Interactúan, si gritan abajo, contestaban arriba y ya valió mad… Esta temporada se salió de control”, acusó un vecino en un video compartido por el Tiktoker Miguel Rugama.

Es tal la desesperación que se respira que no hay día en que no llamen a la Policía para que se dirija a la zona y calle a los escandalosos.

La buena noticia para los vecinos es que la versión mexicana ya está llegando a sus fin, la mala es que en la recta final se podrían incrementar las porras y el escándalo, pero no solo eso, sino que también se corre el riesgo de que la nueva temporada de Telemundo sea igual de escandalosa, pues la gente en México ya podría estar más involucrada con ese proyecto, a pesar de no contar con transmisiones en territorio azteca.

