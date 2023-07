Muere fisicoculturista en Indonesia tras caerle una barra de 210 kilogramos en el cuello

Un fisicoculturista de 33 años falleció en un gimnasio de la ciudad de Bali en Indonesia, esto luego de que le cayera una barra de 210 kilogramos encima en pleno entrenamiento. El deportista de nombre Justyn Vicky, además de culturista, se desempeñaba como entrenador personal en el centro de entrenamiento físico en donde ocurrieron los trágicos acontecimientos.

Según informaciones de The Sun, el hecho ocurrió mientras Vicky intentaba realizar una sentadilla levantando una barra de 210 kilogramos, la cual no pudo dominar y terminó cayéndole en el cuello hasta ocasionarle la muerte. Los mismos reportes indican que el fisicoculturista intentó zafarse sin éxito y lamentablemente no se pudo evitar la tragedia.

No obstante, al intentar salir de la situación ya era demasiado tarde ya que Justyn Vicky ya tenía el cuello partido. Al recibir el llamado, las autoridades de la localidad se apersonaron de manera inmediata y lo llevaron a un centro de salud en el que fue intervenido pero las graves lesiones no le permitieron recuperarse.

Según los reportes de The Sun, el practicante de fisicoculturismo y preparador físico tenía el cuello partido y tambíen los nervios que se conectan al corazón, además los pulmones estaban en una situación completamente crítica.

“Para nuestro querido Justyn, su impacto en nuestras vidas es inconmensurable. Tu legado vivirá a través de las innumerables vidas que has tocado, las transformaciones que has inspirado y el amor y la pasión que infundiste en cada momento que pasamos juntos. Descansa en paz, querido amigo. Siempre permanecerás en nuestros corazones“, escribió el gimnasio The Paradise Bali, donde ocurrió el accidente y en donde hacía vida el citado culturista fallecido.

Sigue leyendo:

. Exjugador de la NFL propone encuentro sexual a actriz porno y el esposo le responde con contundente humillación

. Futbolista argentino que pateó brutalmente a un árbitro en torneo amateur se quita la vida por temor de ir a prisión

. Futbolista y mundialista venezolana salió de su país por la selva del Darién en busca de un mejor futuro