Salma Hayek destapó el truco de belleza que usa para mantenerse radiante a los 56 años

Salma Hayek es considerada una de las mujeres más bellas y sensuales de Hollywood; y es que desde su debut en el cine cautivó al público con su belleza y carisma, cualidades que la acompañan hasta el día de hoy gracias a uno que otro truquito que realiza.

Y si bien es cierto que la veracruzana cuenta con recursos ilimitados y acceso exclusivo a los mejores tratamientos para mantener una apariencia jovial, esta se atribuye a una práctica poco convencional, así lo dio a conocer recientemente.

La gran revelación se dio durante su participación en el podcast ‘Let’s Talk Off Camera’, presentado por Kelly Ripa. Con la actitud relajada que la caracteriza, Salma Hayek apuntó a las bondades de la meditación y sus efectos tan positivos en el interior y el exterior.

“Sé lo que es. Debido a un montón de cosas que pasan en mi cuerpo, problemas de salud, de alguna forma acabé desarrollando un extraño hábito de meditación que no he dejado de cultivar desde entonces. Puedo hacerlo durante horas, porque pierdo la noción del tiempo. Es muy divertido“, contó ante las cámaras.

Bajo esta misma tesitura, la actriz de historias como “Son Como Niños” y “From Dusk Till Dawn” afirmó que de no realizar esta práctica, se ve reflejado en su exterior.

“Cuando no puedo hacerlo durante cierto tiempo, ¿sabes lo que pasa? Se me empieza a caer la cara y todo lo demás. Mi hernia de disco, el problema que tengo en el cuello, mi cadera, mis tobillos… Me empiezo a romper”, informó.

Eso sí, Salma Hayek también atribuyó el cuidado de su piel y cabello a una de las técnicas más efectivas que conoce: “Cuando era pequeña, la gente quemaba la semilla de esta fruta que se llama mamey. No la tenéis aquí, pero su aceite es muy bueno para la piel y también puedes hacer que te crezcan las pestañas. También lo usamos para el pelo“, reveló en su momento a la revista Elle.

