Padre de Teófimo López menciona a Ryan García y a dos campeones como posibles oponentes de su hijo

Teófimo López Sr. mencionó a Ryan García, Regis Prograis (campeón de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo) y Devin Haney (monarca indiscutido de peso ligero) como los posibles oponentes para la primera defensa del título de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en manos de su hijo.

En una entrevista con Fight Hype, el padre y entrenador de López expresó que han tenido conversaciones con Óscar de la Hoya para conseguir la pelea con García, pero de no concretarse, Prograis o Haney son las otras opciones que su hijo tiene en mente. Aseguró que The Takeover está buscando pelear con contra los mejores.

“Una pelea de mucho dinero sería (Ryan) García, así que estamos tratando de conseguir esa pelea con Óscar (De La Hoya). Hemos estado en conversaciones con ellos. Una pelea de realidad que creo que podría hacerse es contra Prograis porque Prograis es el tipo de peleador que peleará contra cualquiera. Con García, con Devin (Haney), con todos esos muchachos, probablemente sea muy difícil”, dijo.

“Creo que la pelea que podría hacerse fácil es contra Prograis, pero estamos buscando las mejores peleas. Estamos buscando la pelea de Devin Haney. No Shakur porque Shakur acaba de entrar en el 135, pero estamos buscando a los mejores tipos como Tank, cualquiera puede conseguirlo. Como dijo mi hijo, ‘Pelearé con cualquiera. No importa’. Acabamos de vencer al mejor perro en 140 (Josh Taylor), y mi hijo le ha demostrado al mundo entero que peleará contra los mejores. Está buscando a los mejores tipos. Desearía que todos fueran iguales, pero no lo son”, agregó.

Cabe destacar que tras su dominante victoria sobre Josh Taylor el pasado mes de junio, Teófimo López anunció su retiro alegando que no le pagaban lo suficiente y dejó vacante el título. El pugilista aseguró que solo volvería a subir al cuadrilátero si le ofrecían un contrato millonario. Un mes después The Takeover confirmó que mantendría su título y retó a Devin Haney a una pelea, pero tanto Regis Prograis y Ryan García lo desafiado públicamente, por lo que ahora está considerando todas las opciones.

Devin Haney retuvo su campeonato indiscutido al vencer a Vasyl Lomachenko el pasdo mes de mayo en Las Vegas, Nevada. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

Al final, Ryan García sería el oponente más seguro de los tres porque Haney y Prograis podrían enfrentarse pronto si el campeón indiscutido decide pelear por el cinturón de peso superligero del CMB de ‘Rougarou’, ya que el organismo le ordenó decidir si lo enfrenta a él o Shakur Stevenson.

Teófimo López, de 25 años, es un excampeón indiscutido de peso ligero y monarca de la OMB en las 140 libras. El estadounidense de ascendencia hondureña tiene récord de 19 victorias, 13 por nocaut, y una derrota en su carrera como profesional.

