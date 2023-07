Eiza González presume su cuerpo al tomarse una selfie después de hacer ejercicio

Eiza González es ya toda una experta tomando selfies, sobre todo por la mañana, cuando acude al gimnasio para realizar varias rutinas de ejercicio. Ahora complació a sus fans al posar usando ajustados leggings negros, mostrando su minicintura y su abdomen marcado. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La bella actriz mexicana acudió recientemente a un evento en la Semana de la Alta Costura de París, y lució espectacular en un conjunto de falda sobre pantalón en color hueso, además de una chaqueta con estratégicos cortes en los hombros. Fue un diseño de la firma Fendi.

Desliza para ver todas las fotos

El mes pasado Eiza terminó de trabajar en el rodaje de “Ash”, una película de ciencia ficción en la que comparte créditos con Aaron Paul. Ella recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una foto que la muestra en la selva, usando un ajustado body negro y jeans. El mensaje que escribió junto al post fue: “Kia Ora New Zealand. Hacer nuestra película aquí ha sido una de las experiencias más especiales de mi vida. No puedo creer que estamos muy cerca del final. Te extrañaré Auckland”. View this post on Instagram A post shared by Eiza Gonzalez (@eizagonzalez)

