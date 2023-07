Nancy Pelosi asegura que tratar de eliminar los juicios de Donald Trump es sólo un juego político de Kevin McCarthy

La representante Nancy Pelosi sostiene que Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, está “jugando a la política” con la idea de eliminar los dos juicios que se abrirán en contra del expresidente Donald Trump.

Durante una entrevista concedida a la cadena CNN, la mujer que durante ocho años fungió como oradora dentro de la Cámara Baja, calificó de inaceptable el hecho de pensar que el expresidente evada su responsabilidad sobre los cargos que se le imputan.

“Kevin está, ya sabes, jugando a la política. Ni siquiera está claro si constitucionalmente puede eliminar esas cosas. Si quiere poner a sus miembros en el lugar, a sus miembros en carreras difíciles en el lugar, esa es una decisión que tiene que tomar. Pero esto no es responsable”, indicó.

Recientemente el político californiano presuntamente respaldó la idea de eliminar los dos juicios que estarían por iniciar en contra el expresidente, pero para lograrlo debe someterlo a una votación en la Cámara. Sin embargo, todavía no se ha programado nada al respecto.

La opinión de Nancy Pelosi continúa pesando al interior de la Cámara de Representantes (STEFANI REYNOLDS/AFP via Getty Images)

Además, muchos republicanos moderados se oponen a votar por la eliminación, particularmente en relación con el 6 de enero,

Al respecto, Pelosi no dudó en mencionar que McCarthy simplemente se concreta a recibir órdenes, pues no tiene autoridad para actuar por su cuenta y además teme desatar la irá de Trump si no accede a su voluntad.

“Esto se trata de tener miedo. Como he dicho antes, Donald Trump es el titiritero. ¿Y qué hace él todo el tiempo sino encender la luz en las cuerdas? Estas personas se ven patéticas”, expresó.

No obstante, Aileen Cannon, jueza federal en Florida fijó para el 20 de mayo de 2024 el juicio contra Donald Trump por el caso de documentos clasificados, esto luego de rechazar una oferta del Departamento de Justicia para que se iniciara el caso hasta diciembre, así como la solicitud del expresidente de una postergación hasta después de las elecciones de 2024.

De esta manera, en caso de que las cosas se queden como están existe la probabilidad de que el expresidente pueda seguir en la boleta electoral representando a los republicanos e incluso hasta ganar las elecciones incluso siendo declarado culpable.

El otro juicio en torno a la figura del magnate neoyorquino gira en torno a que presuntamente incitó a la insubordinación constitucional que implicó el asalto al Congreso federal de Estados Unidos el 6 de enero de 2020.

