Donald Trump arremete en contra de Joe Biden por señalar que el país se está quedando sin municiones

Donald Trump sostiene que Joe Biden no está a la altura para manejar la imagen del país fuerte que Estados Unidos debe proyectar frente a naciones que representan un riesgo para su seguridad como son Rusia y China.

Durante una entrevista concedida a la cadena Fox, el expresidente calificó con un grave error el hecho de que, en medio de las tensiones que enfrenta el todo el mundo, Biden haya declarado recientemente que la nación más poderosa se estaba quedando sin municiones para surtir a sus Fuerzas Armadas.

“Este es el momento más peligroso en la historia de nuestro país debido al armamento. La energía nuclear es tan enorme. No se trata de dos tanques del Ejército que van y se disparan entre sí en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, soldados parados detrás de un búnker y disparando a la gente. Esto es destrucción.

Y tenemos un hombre que no entiende lo que está haciendo. Tenemos un hombre que… se puso de pie y le dijo al mundo entero que no tenemos municiones”, expresó.

Donald Trump sostiene que puede ser muy riesgoso mostrar a Estados Unidos carente de municiones para hacerle frente a un conflicto bélico. (Mario Tama/Getty Images)

Acto seguido, el aspirante a recuperar el control de la Casa Blanca aclaró que durante su administración se tenía suficiente armamento y municiones para hacerle frente a cualquier conflicto bélico, pero gracias a la decisión del actual mandatario quizá eso haya cambiado por completo.

“¿Sabes que tenía todos los edificios de municiones llenos hasta el borde hace tres años? Lo hemos regalado todo. Pero si lo regalaste todo, terrible. Lo único peor que eso es decirle al mundo… Le ha dicho a China y a estos otros lugares que son hostiles que no tenemos municiones”, subrayó.

Asimismo, Trump calificó como de mayor riesgo para la seguridad nacional a las decisiones que ha tomado Biden con respecto a los delitos que pretenden fincarle a él bajo el argumento de haber sacado de la Casa Blanca algunos documentos clasificados descubiertos durante una búsqueda del FBI en su propiedad de Mar-a-Lago.

“Hablas de documentos clasificados. Eso es peor que cualquier documento que puedas dar. Ahora algunas personas están sentadas en China y otros lugares donde nos odian, incluida Corea del Norte, donde tuve una muy buena relación con Kim Jong Un y mantuve a salvo a nuestro país, hablando de que Estados Unidos no tiene municiones. Piénsalo. ¿Qué tan estúpido puede ser alguien para decir eso?”, subrayó.

Sigue leyendo: