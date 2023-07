Alejandra Espinoza se luce en minibikini estampado, posando en un inflable

Luego de que acudiera a la entrega de Premios Juventud Alejandra Espinoza se quedó unos días más en Puerto Rico y aprovechó para divertirse en la playa con su familia. Ella subió la temperatura en Instagram con fotos que la muestran posando en un inflable y usando un minibikini estampado, que resaltó su intenso bronceado.

Desliza para ver todas las fotos

Usando ese mismo sexy atuendo la actriz mexicana publicó una foto en la que aparece al atardecer, pero la complementó con un largo mensaje en respuesta a las críticas que muchos internautas hicieron de su cuerpo, señalando que está extremadamente delgada: “Si me juzgas por el físico porque para ti “no soy un ejemplo”, estás en lo correcto. NO LO SOY. Nunca he buscado ser ejemplo para nadie en esa área. SOY MUCHO MAS que un físico…No crean que espero recibir sólo palabras bonitas en mis posts (de verdad no) y me molestan tan poco que ni siquiera los borro…Lo único que les pido es que no busquen ejemplos en las redes, y menos ejemplos físicos, eso no los va a llevar a ningún lado, bueno, y se los digo porque aunque no lo crean los quiero”. View this post on Instagram A post shared by A͎L͎E͎J͎A͎N͎D͎R͎A͎ ͎ (@alejandraespinoza)

Cuando estaba en los ensayos para la entrega de premios Alejandra se tomó un descanso y posó en la calle, luciendo espectacular en jeans holgados y usando un top de color rosa con abertura al centro. Las imágenes que compartió obtuvieron más de 30,000 likes. View this post on Instagram A post shared by A͎L͎E͎J͎A͎N͎D͎R͎A͎ ͎ (@alejandraespinoza)

