AMLO agradece a Joe Biden demanda contra el gobierno de Texas por las boyas en el Río Grande

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, el que haya presentado una denuncia en contra del gobernador de Texas, Greg Abbott, por la colocación de boyas con púas en el Río Grande.

“Le agradecemos mucho al presidente Biden por haber enviado a la Fiscalía, a los jueces una denuncia en contra del gobernador de Texas por instalar estas boyas, estas alambradas en el Río Bravo, Río grande, que están violando nuestra soberanía y violando tratados de acuerdos internacionales tanto acuerdos bilaterales, es decir de respecto a nuestros territorios que se tienen suscritos el gobierno de Estados Unidos como lo que tiene que ver con el derecho internacional más lo que implica de violación a los derechos humanos, entonces agradecemos mucho que el presidente Biden haya presentado esta denuncia”, señaló.

Desde su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo mexicano reiteró que la actitud del gobernador de Texas, al colocar estas boyas, fue un acto irresponsable, ramplona, de propaganda y politiquería.

“Lo único que puedo decirles es repito, que nos pareció muy respetuosa la actitud del presidente Biden distinta a la del gobernador de Texas que actúa de manera irresponsable porque es más que nada propaganda y ramplona, para decirlo en una palabra es politiquería lo que está haciendo”, reiteró.

López Obrador aseguró que la boyas colocadas entre Eagle Pass, Texas, y Piedras Negras, en el estado mexicano de Coahuila, le va a resultar contraproducente a Greg Abbott debido a que la mayoría de texanos y mexicanos rechazan estas medidas que son “un acto de provocación en busca de publicidad”.

“Yo creo que le va a resultar contraproducente porque los texanos, nuestros vecinos hermanos no van a aprobar esos desplantes ilegales, autoritarios, prepotentes e inhumanos, entonces no va a contar con apoyo de los ciudadanos de Texas y mucho menos con los México-estadounidenses ni tampoco con ninguna persona humanitaria que entienda las causas de la migración. ¿Qué es eso de poner una alambrada?, además invadiendo lo que corresponde a nuestro territorio. Es un acto de provocación en busca de publicidad, por eso hablo de propaganda, de politiquería. No le va a funcionar, está muy mal asesorado y por el contrario estamos viendo una actitud responsable del presidente Biden, y si lo queremos subrayar, porque no tiene sentido. Hemos hablado aquí, es una agresión, es como tirar una piedra, un petardo”, expresó.

El mandatario mexicano insistió en que el problema migratorio tiene que tratarse de fondo atendiendo las causas que lo generan.

“Si el problema migratorio es muy complejo y se tienen que atender las causas como lo estamos haciendo, tiene que haber cooperación para el desarrollo como está llevándose a cabo entre Estados Unidos y México y al final se tienen que respetar los derechos humanos. La gente no sale de sus pueblos por gusto, lo hace por necesidad y cualquier ser humano, lo dijo el presidente Roosvelt, tiene derecho a vivir libre de miseria, todos tenemos derecho a la vida, el principal derecho humano es el derecho a la vida y a buscar un trabajo y salir adelante con el esfuerzo, con el sacrificio de manera honrada, pero esto no tiene que ver con eso, es un acto propagandístico. Si yo ni quería tratarlo para no hacerle el juego a este señor irresponsable, pero como el presidente Biden si dió respuesta a las notas diplomáticas enviadas por México sobre el tema, pues ahora tenemos que ventilarlo y decirlo“, concluyó.

Fue en el mes de mayo que el gobernador de Texas anunció la instalación de boyas de color naranja y alambres con púas en el también llamado Río Bravo, situación que generó el descontento de organizaciones civiles a favor de los derechos humanos de los inmigrantes.

Ante las medidas extremas de Greg Abbott, el gobierno de Joe Biden interpuso una demanda contra Texas este lunes 24 de julio de 2023, por medio del Departamento de Justicia y la Fiscalía, argumentando que esta barrera viola los derechos humanos y los tratados internacionales.

