Angélica María rompe el silencio sobre la muerte de Talina Fernández, su amiga por más de 70 años

La repentina muerte de la conductora Talina Fernández tomó por sorpresa al público y a aquellos famosos con los que compartió pantalla a lo largo de su trayectoria artística. Bajo esta tesitura, la primera actriz Angélica María, quien mantuvo una larga amistad con ‘La Dama del Buen Decir”, rompió el silencio sobre el duelo que ha vivido. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En un encuentro reciente con la prensa, la mamá de Angélica Vale se pronunció con respecto al fallecimiento de la comunicadora y se dijo más que triste, pues más que una amiga “la consideraba una hermana”.

Angélica María, quien estableció una amistad con Talina Fernández hace más de 70 años, señaló que su vínculo era tan fuerte que aún le parece imposible pensar que ya murió.

Asimismo, al ser cuestionada sobre su acercamiento con la familia de la estrella de televisión, indicó que si bien ha estado en contacto con ellos, ha preferido darles su espacio para poder sanar la herida que dejó su partida.

“Me duele el alma, me duelen mis ahijados, ni modo (…) Estas cosas hay que dejar que pase el tiempo para que se calme un poquito el dolor, yo no lo creo todavía“, expresó la actriz de historias como ‘Corazón Salvaje’ y ‘El hogar que yo robé’ ante las cámaras.

Talina Fernández falleció el pasado 28 de junio como resultado de complicaciones de salud. La familia confirmó la noticia al programa ‘De Primera Mano’, donde Gustavo Adolfo Infante emitió el mensaje que revelaría algunos detalles sobre su padecimiento.

“Estoy en condiciones de decirles que Talina Fernández desafortunadamente está viviendo sus últimos momentos de vida. Tiene una leucemia, está inconsciente, está hospitalizada de emergencia y ‘Coco’, su hijo, la reporta como sus últimos minutos”, informó el periodista.

