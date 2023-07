Autoridades lanzan advertencia ante la ola de altas temperaturas en el sur de California

Decenas de personas mayores se refugiaron de la intensa ola de calor que azota el sur de California en el centro de enfriamiento East Los Angeles Service Center, un lugar donde María Silvia Muñoz, de 73 años, comparte varias horas con otros ancianos.

?Tengo 14 años viniendo a este lugar?, dijo la mujer nacida en Mexicali, Baja California, quien reside en City of Terrace, al este de Los Ángeles. ?Vengo a distraerme, dos o tres veces por semana?.

Además de resolver crucigramas, leer libros o escuchar música ranchera, María Silvia tiene momentos gratos de conversación con otras personas mayores, bajo una temperatura agradable.

?El problema es cuando regreso a casa, porque, aunque tenemos aire acondicionado, uno le piensa porque el bill [la factura] nos llega al menos de $200?, declaró a La Opinión. ?Mi hijo es quien paga el recibo?.

María Silvia y los demás ancianos son parte del programa Human Services Association, una entidad sin fines de lucro que recibe fondos del condado y proporciona alimentos saludables a precios casi gratuitos para las personas mayores de 60 años.

De lunes a viernes, decenas de personas mayores se refugian del intenso calor en el centro de enfriamiento East Los Angeles Service Center.

Refrescándose y mitigando el calor en ese lugar estaban también los esposos Alejo y Rosa Torres, ambos originarios de Durango.

?Aquí pasamos ratos agradables y convivimos con otros compañeros?, dijo Alejo. ?Aquí no se siente el calor?.

?Cuídate del Calor California?

A medida que California experimenta olas de calor más frecuentes y severas impulsadas por la crisis climática, el gobernador Gavin Newsom lanzó la campaña Cuídate del Calor CA (CuidatedelCalor.com), diseñada para mantener a salvo a los californianos durante el calor extremo.

La campaña, que durará dos años y una inversión de $20 millones se centra en grupossensibles al calor con mayor riesgo, incluyendo a personas de 65 años o más, trabajadores e individuos con enfermedades crónicas, discapacidades o personas embarazadas.

Los esposos duranguenses Alejo y Rosa Torres escapan de las altas temperaturas en un centro donde conviven con personas d ela tercera edad.

?Es una campaña de educación porque sabemos que los eventos de calor están siendo más intensos y unas comunidades sufren más que otras, por lo cual queremos darles información en español, para que tomen buenas decisiones, de acuerdo a sus circunstancias?, expresó Yurina Melara Valiulis, portavoz de la oficina del gobernador Gavin Newsom, a La Opinión.

Este esfuerzo de concienciación y educación multiétnica es parte del Plan de Acción Contra el Calor Extremo del gobernador, respaldado con más de $400 millones, para guiar la respuesta del estado a las olas de calor, asegurando que el mensaje llegue a las comunidades vulnerables, protegiendo a los trabajadores de primera línea y ayudando a establecer centros de alivio del calor en las comunidades.

?¡Solo me falta ir a la playita!?, dijo David Alvarado, un salvadoreño que trabaja en la construcción que se encontraba tirado en el césped y debajo de un árbol en el Parque Obregón del Este de Los Ángeles.

David Alvarado se cubre del calor a la sombra de los árboles.

?Me tocó descansar sábado y domingo, pero me fui a un bar y ahora no aguanto la cruda con este gran calor; por eso me vine a refugiar en la sombra, porque en la casa hace muchísimo calor y en la cocina es como un infierno?.

El lanzamiento de la campañaCuidatedelCalor.com se produce cuando una gran parte de California y el suroeste de los Estados Unidos experimenta una ola de calor extremo que el Servicio Meteorológico Nacional ha dicho que “se igualará a algunas de las peores olas de calor que esta área ha visto”.

Se espera que California entre en la Fase II de su Plan de Respuesta a las Temperaturas Extremas, lo que requiere una mayor coordinación entre las agencias estatales y locales. Se han emitido advertencias y avisos de calor excesivo en la mitad sur del estado, con posibles advertencias, avisos y asesoramientos adicionales más al norte, incluido el Valle de San Joaquín.

?Las enfermedades relacionadas con el calor, como la deshidratación, el agotamiento por calor y el golpe de calor, así como los problemas respiratorios, se encuentran entre los efectos potencialmente peligrosos del calor extremo?, dijo el secretario de Salud y Servicios Humanos de California, el doctor Mark docotor Mark Ghaly. ?Pero al igual que con los terremotos, las inundaciones u otros eventos climáticos naturales, los californianos pueden protegerse mejor a sí mismos y a los demás?.

?Ya estoy curtida?

Bertha Castillo, una vendedora de fruta, confiterías y helados, originaria de Santiago Acatlán, Puebla, manifestó que a ella el calor nole afecta para nada.

?Ya estoy curtida desde niña, cuando mi papá nos llevaba al campo a la siembra de maíz y frijol?, manifestó la mujer de 64 años. ?El sol no nos hace nada, porque somos bien trabajadores?.

A su puesto ambulante llegó Ana María Guillén, abuela de la niña Brianna Guzmán, de siete años, quien iba sedienta y ansiosa por comerse un raspado de hielo con sabor a chicle.

?De vez en cuando prendo el abanico en mi casa, pero no mucho porque la luz sale muy cara?, dijo la señora Guillén, una salvadoreña de Sonsonate.

Sobre la calle Primera y Marianna, Janeth Miranda caminaba con una sombrilla, cubriéndose de los intensos rayos solares.

?En mi casa tengo un abanico; lo he prendido, pero todavía no me llega la factura, pero sé que va a salir cara?, dijo a La Opinión.

Por su parte, Eliseo Cruz, propietario de Frutas Frescas ?El Chido?, indicó que a él lo salva de no pagar un recibo de luz cada mes, el hecho de que el costo de la electricidad está incluido en el pago de su alquiler.

?Cuando hace mucho calor, poca gente viene a comprar fruta, pero no me puedo quejar, a veces me va bien?, afirmó. ?Pero ni modo, uno tiene que salir a trabajar todos los días y hay que aguantar todo?.

Consejos para mantenerse seguros durante eventos de calor extremo:

Mantenerse fresco. Cerrar persianas, ventanas y cortinas. Configurar los aires acondicionados entre 75 y 80 grados. Si no hay aire acondicionado disponible, buscar un centro de alivio del calor local u otro espacio público con aire acondicionado (bibliotecas, centros comerciales, centros comunitarios, etc.). Tratar de permanecer en el interior y usar ropa suelta, de colores claros y ligera. Si bien pasar tiempo en el agua es refrescante en los días calurosos de verano, muchos ríos de California corren más rápido, mientras que los lagos son más profundos y fríos de lo que han sido en años recientes. Esto los hace más peligrosos de lo normal, incluso para nadadores fuertes. Mantenerse hidratado. Beber al menos 2 tazas de agua cada hora, incluso si no se tiene sed. Evitar las bebidas alcohólicas o con cafeína. Cuidarse mutuamente. Verificar el estado de amigos y familiares, especialmente de personas mayores o vecinos ancianos. Llamar al 911 si hay signos de fiebre alta (103°F o más) o en caso de otras emergencias.

Continúa la advertencia de calor excesivo

Sigue en vigor la advertencia de calor excesivo en el sur de California hasta el jueves, debido a condiciones de temperaturas peligrosas entre los 109 y 119 grados, al tiempo que el gobierno estatal continua con la campaña Heat Ready California (Cuidatedelcalor.com)

Expertos del Servicio Meteorológico Nacional en Oxnard, dijeron a La Opinión que la sobreexposición a los rayos solares puede causar calambres y agotamiento, y sin intervención puede provocar un golpe de calor. La advertencia de peligro sigue hasta el jueves, a las 8:00 de la noche.

Lisa Phillips, del NSW , dijo que las altas temperaturas que se están registrando obedecen a condiciones cálidas y secas para muchos de los valles, montañas y áreas desérticas del sur de California.

?Esperamos que esas condiciones duren toda la semana?, explicó. ?El martes [ayer] y miércoles serán los días más calurosos, con temperaturas altas en el rango de los 90 a 105 grados?.

De hecho, el calor será más intenso en el Valle de San Gabriel, San Fernando y Santa Clarita, con cifras de tres dígitos y 107 grados en promedio. Para el centro de Los Ángeles y en la costa de Santa Mónica las temperaturas estarían en el rango de los altos 80 grados.

Phillips destacó que ha sido ?un verano interesante? porque experimentamos una primavera muy fresca y ahora se nota un patrón de temperaturas de casi 10 grados por encima de lo normal durante periodos prolongados de tiempo y con algunas olas de calor sofocantes.

?Tenemos un sistema de alta presión sobre nosotros y realmente no va a ninguna parte?, dijo la meteoróloga. ?Simplemente ha estado persistiendo en el área y eso es lo que permite que nuestras temperaturas se vuelvan realmente cálidas?.

Los peligros más grandes de la ola de calor serán la densa niebla cerca de la costa, el calor en las áreas del interior sobre los valles de San Fernando, San Gabriel y Santa Clarita.