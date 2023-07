Chiky Bombom se sincera sobre el maltrato que vivió a manos de su madrastra

Con la entereza que la caracteriza, la presentadora de televisión conocida como Chiky Bombom abrió su corazón y habló como nunca antes sobre el maltrato que vivió como presa de una madrastra. ¿Qué dijo al respecto? Aquí te lo contamos.

La dominicana decidió compartir su testimonio durante la más reciente emisión del programa ‘Hoy Día’ en una sección que lleva por título “Ente Nosotras”. Debido a que la temática del pasado lunes involucró las características de una buena madrastra, la famosa se sinceró sobre la mala experiencia que ella vivió.

“Este tema lo siento muy cerca porque yo viví por muchos años con una madrastra que me maltrató mucho“, dijo Chiki Bombom ante las cámaras del matutino.

De acuerdo con la también influencer, los malos tratos que sufrió iban de lo verbal a lo emocional: “Mi madrastra estaba encizañada con mi mamá y la quería pagar conmigo. Me llamaba bestia, ella tiene que estar viendo esto, me maltrataba y me trataba súper mal y todavía de adulta, yo no entiendo por qué tú lo hacías, porque yo a ti no te hice nada, ¿por qué?”, cuestionó la joven.

Al respecto, la especialista invitada Jennifer Flores indicó que uno de los principales errores que cometen las madrastras o padrastros es canalizar sus problemas con los hijos de sus parejas.

“No tiene por qué convertirse en una lucha entre los hijos y la pareja, entre los padres y la ex, no tiene por qué ser un tormento (…) También hay hijastros que, envenenados por su madre, piensan hacer una guerra entre esa nueva pareja para cansarlos, para separarlos”, finalizó en el segmento.

