Chiky Bombom impacta mostrando su antes y después de la cirugía para perder peso

Lissette Eduardo Cleto, mejor conocida como Chiky Bombom, actualmente conductora del programa ‘Hoy Día’ de Telemundo, ha dejado a miles de personas boquiabiertas en redes sociales al mostrar el cambio total que ha tenido su cuerpo luego de haberse realizado una cirugía para perder peso.

La influencer que se ha robado el corazón del público desde que comenzó a ganar fama durante la pandemia de la covid-19 con su reconocido “¡Buenas, buenas!” en videos positivos que animaron a muchos en aquella época, ha librado batallas internas de salud.

Detrás de su deslumbrante éxito y su energía contagiosa, se encuentra una historia de lucha y superación que la convierte en un auténtico ejemplo de perseverancia y constancia.

Chiky por años luchó contra el sobrepeso, además de problemas de salud como la prediabetes y el colesterol alto, pero en la búsqueda de mejorar su salud y sentirse bien con ella misma, se sometió a una cirugía de manga gástrica en diciembre de 2021 que le ha permitido bajar más de 30 kilos.

Esta semana, a través de sus redes sociales la conductora de ‘Hoy Día’ compartió un video con fotografías que evidencian en increíble cambio que dio su cuerpo luego de la operación, mejora de alimentación y actividad física.

“SIEMPRE COMO EL AVE FÉNIX RESURGIENDO DE LAS CENIZAS MUCHOS ME SUBESTIMAN Y PAPADIOS SIEMPRE ME EXALTA Y LOS DEJA EN VERGÜENZA @drabelbello GRACIAS 🙏🏾 POR SER MI CÓMPLICE EN ESTE MARAVILLOSO CAMBIO”, fue el texto que escribió al pie del video que compartió.

“Hermosa antes y ahora”; “Bella”; “Qué bella, saludable y feliz te ves, RADIANTE”; “Me encanta, presuman su progreso, nadie sabe cuanto esfuerzo les a costado”; “Bella en tus dos etapas”; “Antes eras muy humilde, después que te hiciste todas esas cirugía te volviste prepotente y arrogante, tú hablas mucho de Dios pero creo que te queda muy grande en tu boca” y “Que hiciste bella para bajar de peso, yo quierooo pero dime la verdad xfiiis”, son algunos de los comentarios que le han dejado en Instagram.

No se gustaba al verse al espejo

Hace unos meses en una entrevista con su doctor Abel Bello y su compañera Penélope Menchaca, la Chiky Bombom reconoció que descuidó su aliemntación y terminó sin gustarle su cuerpo.

“Me siento súper emocional al verme y ver el cambio que tengo ahora. Sí me sentía rica, sabrosa y deliciosa, pero llegó un momento donde me descuidé de mi salud. Me descuidé en mi vida alimenticia. Cuando tuve la oportunidad de verme al espejo y ver en lo que me estaba convirtiendo, no me gustaba”, confesó.

Ella ha manifestado sentirse a gusto con los cambios radicales que ha dado su salud y en consecuencia su cuerpo luego de haber perdido tanto peso.

