Chiky Bombom cuenta toda la verdad sobre su “suspensión” en el programa ‘Hoy Día’

La presentadora de televisión Chiky Bombom no se quedó callada y contó en sus redes sociales toda la verdad sobre los rumores de haber sido “suspendida” del programa ‘Hoy Día‘ de Telemundo.

La dominicana se ausentó el viernes del matutino e inmediatamente comenzaron las especulaciones de los internautas que incluso le escribieron al DM de Instagram para saber qué estaba pasando.

A través de sus historias en la red social de la camarita, Chiky dijo que las especulaciones eran falsas y que su ausencia en el show se debió a un “día libre” que solicitó ella misma.

“Miren, me han escrito unas cuantas personas preocupadas por mi ausencia en ‘Hoy Día’. Supuestamente estoy suspendida. No mi amor, no estoy suspendida. Tuve que tomar el dia libre hoy porque tengo un evento super importante con Cartier y necesitaba el día libre”, comentó la presentadora.

La dominicana aseguró a sus seguidores que todo estaba en orden y que el lunes como cada mañana la verán trabajando en el programa.

“Ustedes saben como buen trabajo uno siempre tiene buenos beneficios, día libre pagado y todo. No estoy suspendida, así que tranquilos que me van a ver el lunes dándolo todo y despatillándome en el aire como todas las mañanas”, expresó.

Aunque Chiky Bombom comentó que asistiría a un evento de Carties, al final no compartió ninguna otra publicación en sus redes sociales para mostrarlo.

¿Por qué se rumoró la suspensión de ‘Hoy Día’?

Recientemente en la cuenta de Instagram de la influencer ‘Chamonic’ publicó una información sobre los presuntos malos tratos por parte del productor del programa, Diógenes Luberes, contra de los presentadores y el resto del equipo de trabajo.

Según la publicación, Luberes acusó a la influencer de “no saber leer ni hablar”, por lo que, incluso, le habría lanzado un lápiz para que hiciera ejercicios para modular.

“A Chiky Bombom le dijo que él también es dominicano y que sabe que ella viene de un estrato social bajo, donde la gente no sabe leer y delante de todos le dijo que era el colmo que hayan pasado seis meses y que a estas alturas no supiera leer… Le tiró un lápiz a ella y delante de todo el staff le dijo ‘métetelo en la boca y aprende a hablar’“, se lee.

Lo que llamó poderosamente la atención fue que la Chiky Bombom habría dado dio ‘like’ al post, algo que muchos entendieron como un respaldo a lo fidedigno de la información. Esta acción supuestamente fue la razón de la “suspensión” del programa.

