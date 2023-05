Chiky Bombom recuerda cómo fue el día Thalía la “descubrió” y comenzó su amistad

Chiky Bombom y Thalía se reencontraron en el evento Billboard Mujeres Latinas en la Música, en el que la cantante mexicana fue reconocida con el galardón ‘Poderosa Global’, por lo que en el programa del lunes de ‘Hoy Día’ la presentadora hizo memoria de cómo fue descubierta por la intérprete de ‘Amor a la Mexicana’.

“Hace diez años Thalía me descubrió. Me acuerdo que yo venía caminando por las calles de Nueva York saliendo del hospital y ella me llama. Yo no me creía que era Thalía, me invitó a hacer una colaboración con ella para su marca de ropa y, desde entonces, seguimos en comunicación”, contó la conductora e ‘influencer’.

Además, recordó que ella fue parte de la producción del álbum ‘Latina’, en 2016, en donde comparten crédito en la canción ‘Frutas’. Por otra parte, dijo sentirse muy especial y honrada porque fue la mexicana quien la mandó buscar durante el evento de Billboard y le dijo que todo el tiempo apostó por ella.

A través de sus redes sociales, ambas compartieron un video en el que se ve el momento de tan esperado encuentro y además de darse un efusivo abrazo, también se les ve bailando al ritmo del tema musical en el que participaron.

La dominicana agradeció también que Thalía confió y creyó en su talento cuando ni ella sabía lo que “portaba” y recalcó que ahora que fue llamada a su camerino durante se sintió feliz y famosa.

