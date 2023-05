Chiky Bombom, María Becerra y Lele Pons presentarán los Billboard Mujeres Latinas en La Música

Hace poco Billboard celebró el Billboard Women in Music en Los Ángeles, donde Becky G E Ivy Queen dejaron el nombre de los hispanos por todo lo alto. Ahora la misma casa musical encabezada por Leila Cobo celebrará los Billboard Mujeres Latinas en La Música que transmitirá Telemundo.

Los mismos serán conducidos por Ivy Queen y Jacky Bracamontes desde Miami. A ellas se le unirán: María Becerra, Giselle Blondet, Chiky Bombom, Jessica Carrillo, Greeicy, Guaynaa, Ha*Ash, Lele Pons, Ludmilla, Andrea Meza, Elena Rose, JP Saxe y Nicole Zignago. Los Billboard Latinas en La música se celebrarán por primera vez y Telemundo y Peacock lo pondrá en sus pantallas el 7 de mayo a las 9 p. m./8 C.T.

Además, el público común puede asistir a celebrar a las latinas que han aportado y que han cambiado la industria musical. Los tickets para ir a los Billboard Mujeres Latinas en la Música los pueden comprar en la página web de Billboard.

Homenajeadas en os Billboard Mujeres Latinas en La Música

JP Saxe, mejor conocido por su canción titulada “If the World Was Ending”, que fue lanzada en 2019 y nominada a un Grammy 2021, subirá al escenario con la homenajeada del Premio Tradición y Futuro, Evaluna. Además, la cantautora ganadora del Premio Grammy Latino y la primera música negra latinoamericana en alcanzar mil millones de reproducciones en Spotify, Ludmilla adornará el escenario con la homenajeada Rising Star, Emilia.

María Becerra será reconocida con el Premio Visionario por desarrollar su propia marca de música que atraviesa géneros. Además de su EP 222 de tres pistas, Becerra también lanzó su sencillo debut, “High”, en 2019, que llegó a las listas de España y Argentina, alcanzando el puesto 59. Desde entonces, la nominada al Latin Grammy ha colaborado con estrellas latinas. Tini, J Balvin, Becky G y más. Con 6 éxitos en Latin Airplay de Billboard, incluido el número 1, “Te Espero” con Prince Royce, 9 éxitos en Global Excl, incluidos 2 Top 20 y 4 éxitos en Global 200, la estética y el sonido profundamente personales de Becerra han desafiado las convenciones y continúan. para diversificar el panorama musical en todos los continentes.

El Billboard Mujeres Latinas en la Música inaugural encarnará la cultura latina con actuaciones impactantes, momentos históricos impactantes, sorpresas imperdibles y la Mujer del año, Shakira.

Presentaciones en los Billboard Mujeres Latinas en La Música

Ha*Ash, el dúo pop de hermanas latinas de Lake Charles, Louisiana, responsable de la exitosa canción “Lo Aprendí de Ti”, presentará a la cantautora mexicana Ana Gabriel, nominada al Grammy, con el premio Living Legend.

Elena Rose, cantautora nominada al Grammy Latino de Miami, entregará el Premio Rising Star a la superestrella del pop urbano Emilia.

Nicole Zignago, cantautora peruana y estudiante de Berklee con planes de lanzar su primer EP al graduarse, entregará el Premio Tradición y Futuro a la actriz y artista discográfica venezolana Evaluna.

Greeicy, actriz y cantante colombiana, honrará al cantante y rapero afrocolombiano Goyo con el Premio Agente del Cambio.

Lele Pons, cantante e influencer venezolana estadounidense que saltó a la fama a través de la aplicación social Vine, y Guaynaa, rapera y cantante puertorriqueña conocida por la canción “Rebota”, que llegó a la lista Billboard Hot Latin Songs en abril de 2019, rendirán homenaje a la cantante argentina. y “voz líder en el movimiento pop urbano de Argentina”, María Becerra con el Premio Visionario. View this post on Instagram A post shared by billboard (@billboard)

Sigue leyendo:

– Ivy Queen llegó con Bad Bunny a los Billboard Women in Music Awards y él la homenajeó

– Becky G y Rosalía llegaron en transparencias a los Billboard Women in Music Awards 2023 y triunfaron

– Carin León llega al número 1 en radios de EE.UU en la lista de Regional Mexicano de Billboard