Chiky Bombom visita el salón de belleza en el que trabajó por varios años en Nueva York

Chiky Bombom ha aprovechado muy bien su visita a Nueva York para el Upfront de Telemundo y las grabaciones de ‘Hoy Día’ y hasta se dio tiempo de visitar el lugar en el que trabajó por muchos años, antes de convertirse en una estrella de la televisión.

Se trata de un salón de belleza ubicado en el Bronx, en donde celebró el Día de las Madres de forma muy especial. La conductora llegó a la estética en la que la esperaban sus excompañeras, así como algunas de sus antiguas clientas, quienes la recibieron con fuertes abrazos y dándole muchos regalos.

Entre los obsequios que le dieron hubo desde flores hasta una muñeca, que emocionaron mucho a la dominicana. No obstante, ella no quiso recordar su antiguo trabajo únicamente estando presente en el lugar, sino que quiso volver a sentir lo que era peinar a sus clientas.

“Hoy en el Día de las Madres, vine a recordar lo que era y lo que sigo siendo. Las voy a peinar, voy a hacer rulos y vamos a gozar”, comentó. Chiky Bombom presume ser la mejor lavadora de cabezas que hay y lo demostró con una de las clientas.

Además, atendió a otra de ellas, a quien regularmente le hacía rolos y demostró que trabajar con el peine también se le da muy bien, dejándole rizos bien moldeados. “Yo pensaba que se me había olvidado esto, pero veo que no se me ha olvidado”, mencionó la presentadora.

“Es un momento muy especial que voy a guardar en mi corazón por siempre”, le comentó a su compañera Andrea Meza, de vuelta en el estudio de ‘Hoy Día’.

Sigue leyendo:

• Conductores de ‘Hoy Día’ tienen sorpresa con motivo del Día de la Madre

• Penélope Menchaca se lanza con todo en contra de Luis Miguel tras aparecer junto a las hijas de su novia

• Alfredo Adame cuenta en Hoy Día que su éxito es la razón por la que protagoniza tantas peleas