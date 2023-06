Chiky Bombom suelta indirectas durante en vivo de ‘Hoy Día’: ¿Hay malos tratos en el programa?

El programa matutino de Telemundo estuvo con los ánimos caldeados durante la emisión del miércoles 7 de junio por un contacto vía Skype con el conductor peruano Andrés Hurtado, quien se hizo viral por despedir al productor de su programa estando al aire.

Los conductores de ‘Hoy Día’, Daniel Arenas, Andrea Meza, Penélope Menchaca y Jacky Bracamontes se veían incómodos con la tensa conversación que estaba ocurriendo en vivo, pero Chiky Bombom y Frederik Oldenburg, no se contuvieron ante la situación cuestionaron el accionar del peruano contra su empleado.

En medio de rumores de malos tratos por parte del productor del programa de Telemundo, Chiky expresó sin pelos en la lengua su rechazo a Andrés Hurtado y se puso en el lugar del productor despedido.

“Yo como empleada de esta cadena sumamente grande, a mí no me gustaría que si yo cometo un error que apenas tengo seis meses, aquí me hagan pasar una vergüenza como tú la hiciste pasar al señor al aire, pero lo tuyo yo lo vi como un abuso de poder”, opinó la dominicana.

Por su parte, Frederik, novio de Carmen Villalobos, habló del respeto que debe existir en una producción y habló de cómo es el trato en Telemundo. El venezolano logró que el equipo que estaba detrás de cámaras lo aplaudiera.

¿Qué pasa con el productor de ‘Hoy Día’ y los conductores?

Hace días en el perfil de Instagram de farándula ‘Chamonic’ se publicó una información sobre los presuntos malos tratos que estarían recibiendo los talentos del programa y el resto del equipo por parte del productor Diógenes Luberes.

Según la publicación, Luberes acusó a Chiky Bombom de “no saber leer ni hablar”. Incluso, le habría lanzado un lápiz para que hiciera ejercicios para modular.

“A Chiky Bombom le dijo que él también es dominicano y que sabe que ella viene de un estrato social bajo, donde la gente no sabe leer y delante de todos le dijo que era el colmo que hayan pasado seis meses y que a estas alturas no supiera leer… Le tiró un lápiz a ella y delante de todo el staff le dijo ‘métetelo en la boca y aprende a hablar’“, se lee en la publicación de ‘Chamonic’.

La dominicana supuestamente le dio ‘like’ a la publicación lo que a muchos le pareció un “respaldo”. Esa acción de Chiky desató las especulaciones sobre su suspensión en una emisión del programa matutino, algo por lo que ella no se quedó callada y contó la razón de su ausencia en ‘Hoy Día’.

