Frederik Oldenburg se engancha con presentador peruano que despidió a su productor en vivo

Andrés Hurtado ‘Chibolín’ es un reconocido presentador peruano, que está en medio de la polémica tras despedir a su productor al aire, mientras conducía el programa ‘Miss Perú La Pre 2023’, por redactar mal una de las preguntas. Ante eso, fue invitado a una entrevista en el show matutino de Telemundo, ‘Hoy Día’, en donde tuvo un intenso cruce de palabras con Frederik Oldenburg.

Al igual que sus compañeros Daniel Arenas y Chikybombom, el venezolano cuestionó la forma en que reaccionó el conductor peruano, con su productor, quien dijo llevaba casi diez años trabajando con él.

‘Chibolín’ se defendió alegando que él necesitaba tener mucha delicadeza, pues asegura que por una pregunta mal hecha una de las adolescentes que participan en el concurso podría perder la corona. El actor colombiano fue el primero que lo abordó al preguntarle si él no lee sus libretos antes de iniciar el programa.

“Lo que tratas tú es de hacerme quedar mal en este momento”, le respondió Andrés Hurtado, lo que de inmediato provocó la reacción de Frederik Oldenburg, “no, no, no, no, era una pregunta de cinco palabras”, mencionó, dando a entender que su reacción por el error ortográfico fue exagerada.

“Seguro y lógicamente, el señor Frederik cuando su productor le dice algo, él dice amén a todo, por eso él me hizo esa pregunta, con un golpe medio bajo”, le reclamó el conductor peruano. A lo que el presentador de ‘Exatlon Estados Unidos’ respondió contundentemente:

“En esta empresa, en Telemundo-NBC, nosotros respetamos a cada uno de los trabajadores en vivo y detrás de cámaras, y todo se conversa, y todo tiene un proceso de respeto ante todo… No se puede dejar en público de la manera en la que se dejó, yo quisiera saber cómo se siente el productor, me gustaría entrevistar al productor a ver que siente también él”.

Ante esto, ‘Chibolín’ se defendió argumentando que no es lo mismo “hablar desde Perú”, a lo que nuevamente Oldenburg reaccionó diciendo que “la educación es la misma en Perú y en Estados Unidos”.

Chikybombom le pidió que se pusiera en el lugar de su productor

Por su parte, Chikybombom le dijo que considera que lo que hizo fue un “abuso de poder” y le pidió que se pusiera en los zapatos de su productor. “Yo quisiera decirle a Chikybombom, con el respeto que te mereces Chikybombom preciosa, no es un abuso de poder, no es un abuso de autoridad de autoridad de ninguna manera”, le respondió.

Ella además reveló que en el poco tiempo que lleva en Telemundo ha cometido muchos errores y que no le gustaría que se le exhibiera como lo hizo él con su productor, porque todos los seres humanos podemos equivocarnos.

“Aunque la pregunta fue tomada al azar, antes de tú hacerle la pregunta a la chica, debiste de leerla, y me disculpas”, sentenció la conductora.

Durante el resto de la entrevista, el presentador peruano se refirió como “la realeza” y “su majestad” a Frederik Oldenburg y además los conductores del show aseguraron que, durante el corte comercial, pidió que sacaran a Daniel Arenas, quien le hizo la primera pregunta, para continuar con la entrevista.

Por último, Penélope Menchaca invitó a Andrés Hurtado a que visitara el estudio de ‘Hoy Día’, a lo que se suscribieron sus compañeros, aunque al peruano no le hizo ninguna gracia que el venezolano también lo hiciera e inclusive lo llamó hipócrita.

