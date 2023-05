Fotos de Frederik Oldenburg y Carmen Villalobos en la cocina de ‘Top Chef VIP 2’ generan opiniones divididas

La cuenta de Instagram de Telemundo publicó un par de fotografías en la que aparecen Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg, una de las parejas del momento en la televisión, en el estudio de ‘Top Chef VIP 2’, que generó reacciones de todo tipo por parte de los seguidores de la cuenta.

Si bien desde que comenzaron los rumores de su romance y luego con la confirmación muchos de sus seguidores se han mostrado muy entusiasmados y felices por la pareja, otros no muestran la misma positividad ante esta relación y se manifestaron en esta publicación.

Hay desde quien cree que ella cometió un error al dejar a su esposo, “para mí ella cambió el toro por un ternero, no sé qué pasó, pero tenía un matrimonio muy bonito y de muchos años, pero si es feliz que aproveche”, hasta quienes creen que no estarán juntos por mucho tiempo, “eso va muy rápido. Yo no creo q vaya a durar”.

No obstante, también hubo quienes se molestaron por los comentarios negativos y pidieron prudencia, como “son una pareja feliz, dejen vivir” o “se ven bellos, felices y ella súper enamorada. Vivan y dejen vivir sino cómprense una vida propia … el amor es así”.

Sin duda, son una de las parejas del momento y para bien o para mal Frederik Oldenburg y Carmen Villalobos seguirán dando de qué hablar, mientras continúan también con mucho éxito en el plano profesional en proyectos exitosos como ‘Exatlon Estados Unidos’ y ‘Top Chef VIP’.

