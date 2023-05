Carmen Villalobos responde contundente a quienes ponen en duda su amor con Frederik Oldenburg

La actriz Carmen Villalobos y su nueva pareja, el presentador Frederik Oldenburg, han gritado su amor a los cuatro vientos por medio de redes sociales sin miedo al qué dirán. No obstante, esto no ha evitado que sus publicaciones se vuelvan el blanco de comentarios en los que se cuestiona la veracidad de su amor.

Y aunque hasta el momento la protagonista de “Hasta que la plata nos separe” se había mantenido al margen de las críticas, recientemente mandó un mensaje contundente a aquellos detractores que la han señalado por haberse enamorado “tan rápido” después de su divorcio con Sebastián Caicedo.

El mensaje de Carmen Villalobos surgió luego de que salieran a la luz las primeras imágenes de su escapada con Frederik Oldenburg a República Dominicana, sitio donde según la parejita, se dio el flechazo.

Fue en una de sus publicaciones en Instagram que un usuario compartió su incredulidad ante las muestras de cariño que la colombiana y su pareja han presumido en redes sociales: “No entiendo el amor de este mundo. Se casó súper enamorada y duró lo que dura un globo lleno, y ya está enamorada nuevamente. Quisiera entender este amor del humano”, recita el mensaje.

Contra todo pronóstico, Carmen Villalobos decidió poner fin a los ataques y responder de forma respetuosa, pero contundente a dicho comentario: “Cuando te pase, lo entenderás. ¡Un gran abrazo para ti!”, se limitó a decir.

Como era de esperarse, esta hazaña en redes no pasó desapercibida para sus fanáticos de ‘hueso colorado’, quienes aprovecharon para respaldarla y celebrar que se haya dado una nueva oportunidad en el amor tras su divorcio del también actor, Sebastián Caicedo.

“Carmen nos enseña que en verdad no son los años si no la persona, que siempre hay otra oportunidad diferentes caminos! Y bueno que Sebas y Carmen sean felices” y “No entiendo porque la gente crítica o no entienden porque se enamoro tan rápido pues es fácil si te separas de una pareja que solo te causó dolor y llega otra qué te muestra otro tipo de amor pues es algo obvio que te enamores y quieras vivir la felicidad…”, son algunas de las respuestas que se leen en la red.

