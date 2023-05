Carmen Villalobos se muestra levantando pesas mientras usa un elegante minivestido rojo

Foto: Gonzalo Marroquin for Festival People in Español / Getty Images

Carmen Villalobos siempre luce espectacular al hacer ejercicio, pero el video que ahora compartió en sus historias de Instagram ha sorprendido a sus fans, pues ella aparece antes de comenzar las grabaciones del programa de televisión “Top Chef VIP”, haciendo una rutina muy completa de pesas, pero usando un minivestido rojo. Ella escribió en su post el mensaje: “Hay días en que no puedo entrenar temprano…así que aprovecho que el outfit del día “me lo permite de alguna manera” y hago algo de ejercicio! Siempre he pensado que todo ayuda”.

En otro clip (que lleva hasta el momento más de 155,000 likes) y con ese mismo elegante atuendo la bella actriz colombiana posó muy sensual al salir al foro, caminando como si se encontrara en una pasarela, todo con el tema “Rude boy” como fondo musical. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

El show en el que Carmen funge como conductora ha tenido un buen éxito desde su estreno, y ella se distingue por sus originales vestuarios. Ahora acaparó las miradas al usar un top negro de una sola manga -con guante incluido- y unos pantalones cargo, que combinó con botas de tacón alto. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

