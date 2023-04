Desde su camerino Carmen Villalobos mueve sensualmente sus caderas al ritmo de Peso Pluma

Gran sorpresa ha dado Carmen Villalobos a sus fans, pues en sus historias de Instagram publicó un video que la muestra en su camerino antes de salir a grabar un capítulo del programa de televisión “Top Chef VIP”. Usando un colorido y brillante atuendo de top y minifalda ella comienza a mover sensualmente sus caderas al ritmo del éxito de moda, “Ella baila sola”, de Peso Pluma y Eslabón Armado.

Carmen se dedica a hacer ejercicio cada mañana, para lucir una figura espectacular en el show; hace unos días usó un ajustado minivestido rojo mientras caminaba hacia el foro como si se encontrara en una psarela. Todo lo compartió en un video que ha conseguido más de 334,000 likes en esa red social. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

La nueva temporada de “Top Chef VIP” se estrenó en Telemundo el 25 de abril, con buen éxito. Carmen está muy feliz con este proyecto que marca su regreso como conductora, y compartió videos que la muestran promocionando el programa e impactando con un conjunto de top y minifalda en color verde esmeralda con el que lució al máximo sus piernas. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

