Carmen Villalobos hace ejercicios en el piso, usando ceñidos leggings blancos

Carmen Villalobos es muy disciplinada en cuanto a sus rutinas diarias para ponerse en forma, y ahora complació a sus fans publicando en Instagram un video que la muestra en el piso, usando ceñidos leggings blancos y haciendo ejercicios para piernas y glúteos, sin olvidar las pesas, una liga y su música favorita; ella escribió junto al clip el mensaje: “Hoy se entrenó con merengue”.

Como buena colombiana Carmen es gran fan del vallenato, y hace unos días posó muy sonriente para una foto mientras cargaba un acordeón: “Hoy amanecí con muchas ganas de bailar vallenato… así que aquí les dejo esta foto del día que toqué el acordeón 😻😎💪🏼🔥💯💋 ¿Cuál es tu vallenato favorito? Te leo”. ❤️ View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

Carmen Villalobos está disfrutando al máximo su faceta como conductora en el programa de televisión “Top Chef VIP”, en el que aprovecha para lucir espectacular en sexys outfits. Ella obtuvo más de 356,000 likes en esa red social por una imagen en la que aparece modelando un minivestido negro, antes de iniciar las grabaciones del show.

