Carmen Villalobos posa en su cama, usando un sostén negro de encaje

A través de sus historias de Instagram Carmen Villalobos publicó una selfie con la que sorprendió gratemente a sus millones de seguidores. En la imagen ella aparece recostada en su cama y usando un sostén negro de encaje; la complementó con el mensaje: “Después de estar todo un día viajando…ahora sí a la camita. ¡No saben mi día, uff! Sueñen bonito”.

La bella actriz colombiana también informó a sus fans que ha regresado a su faceta como conductora, en la nueva temporada del programa “Top Chef VIP”, y junto a una foto en la que aparece usando un enterizo amarillo escribió: “¡Les tengo una súper noticia mi gente linda 😍 Estoy muy emocionada y feliz de contarles … que regreso como conductora a #topchefvip2 en compañía de mis queridos amigos y jueces @juanmaelcielo @adriamarina y @delivier 💪🏼🔪❤️”

Carmen también se ha dejado ver muy feliz en compañía de su novio Frederik Oldenburg, y hace algunos días publicó una imagen que los muestra a la entrada de un restaurante: “Que sólo con un beso, se puede enamorar…Que hermosa ha sido la vida, al hacerme coincidir contigo 😻 Te amooooooo amor”. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

