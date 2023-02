Carmen Villalobos se luce en bikini de hilos mientras toma el sol recostada en un camastro

Carmen Villalobos no pierde su lado sexy, y ahora complació a sus millones de seguidores en Instagram con un video que la muestra en un camastro, usando un bikini de hilos y posando mientras tomaba el sol; más tarde caminó muy feliz por la playa. El mensaje que escribió junto a su post -que lleva más de 230,000 likes– fue: “Maneras de empezar la semana y esta 😎 Amo esta canción”.

Recientemente la bella actriz colombiana causó sensación por unas fotografías en las que modeló un saco blanco oversize que, abierto, dejó ver que no llevaba ropa interior. También caminó por un pasillo como si se tratara de una pasarela, usando un vestido multicolor.

En las últimas semanas Carmen se ha mostrado muy feliz con su novio Frederik Oldenburg, y ya publicó en esa red social las primeras fotos en las que aparecen juntos, que complementó con el texto: “Cómo se dió todo🤗? Esa historia sólo TÚ Y YO la sabemos ❤️ y aquí algunas fotos de todos esos momentos únicos❤️ Sorpresivo e inesperado? SI! Pero TOTALMENTE INCREÍBLE y MARAVILLOSO 🤤🤤🤤!” View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

