Carmen Villalobos luce su escultural cuerpo mientras se ejercita, usando leggings brillantes

Carmen Villalobos está fungiendo como conductora del programa “Top Chef VIP” y ha aprovechado al máximo el gimnasio que pusieron en los foros donde se graba ese show. Ahora compartió en su cuenta de Instagram un video que la muestra luciendo su figura al usar unos curiosos leggings de acabado plastificado, mientras hace ejercicios con pesas y canta. Ella escribió en su post el mensaje: “Esta mañana dándole otra vez. Y sí, amo hacer ejercicio escuchando vallenato sabroso”.

En otro clip la bella colombiana de 39 años usa leggings con estampado multicolor y hace una rutina con movimientos lentos. Pero al final no puede faltar una sensual -e improvisada- coreografía en la que demuestra que lleva el ritmo en la sangre: “Esta mañana también se logró”.

Carmen ha obtenido más de 776,000 likes en esa red social por un video que también la muestra bailando, pero no sola, sino con su novio Frederik Oldenburg. Y aunque al principio él se mostraba realmente animado, súbitamente escapa, lo cual provoca la risa en ambos. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

