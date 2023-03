Usando un minivestido negro Carmen Villalobos se muestra lista para la nueva temporada de “Top Chef VIP”

Carmen Villalobos tiene listo su regreso a la televisión, de nuevo en su faceta de conductora y ahora en la segunda temporada del reality show “Top Chef VIP”. Para promocionarlo publicó en su cuenta de Instagram fotografías en las que aparece luciendo espectacular al usar un minivestido negro de gran escote.

Junto a las imágenes la también actriz informó que el programa se estrenará el 25 de abril por Telemundo. En esta ocasión entre los participantes destacan Gaby Spanic, Juan Pablo Gil, Marisol Terrazas y Arturo Peniche; todos ellos buscarán convencer a los jueces con originales platillos.

Además de mostrar su felicidad en su relación con Frederik Oldenburg Carmen siempre se da tiempo para compartir en esa red social fotos en las que presume su escultural figura. Ella posó en la piscina usando un microbikini rosa y complementó su post con el mensaje: “Despidiéndome de este paraíso 😻☀️” View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

