Usando un bikini de dos colores Carmen Villalobos presume su figura al caminar junto a una piscina

Hasta en las altas temperaturas Carmen Villalobos luce espectacular, y lo dejó ver en un video grabado por ella misma y que compartió en sus historias de Instagram. Ella aparece caminando junto a una piscina y con el mar como fondo, mientras usa un bikini con pareo del que destacan los colores blanco y negro.

Poco después la bella actriz colombiana posó como toda una modelo en uno de los pasillos del exclusivo resort donde se hospedaba, y escribió en la fotografía que publicó en esa red social el mensaje: “Siempre todos los días con un flow…” View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Carmen se encuentra feliz de conducir el programa de televisión “Top Chef VIP”, y antes de las grabaciones de cada emisión modela vistosos outfits. Recientemente ella obtuvo más de 387,000 likes por un clip que la muestra usando una larga trenza y shorts cacheteros con flecos; el mensaje que escribió fue: “Esta cocina comienza a calentarse mi gente bonita 🔥🔥🔥🔥🔥”. View this post on Instagram A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss)

