Chiky Bombom confesó que donó un riñón a alguien muy importante en su vida ¿De quién se trata?

La conductora de televisión Chiky Bombom se realizó hace año y medio una operación bariátrica para lograr perder peso y atacar así los múltiples problemas de salud que tenía. Esta semana, en una entrevista en la que habló de su salud, hizo una importante revelación sobre algo que también la llevó a quirófano para salvar la vida de una de las personas más importantes de su vida.

Durante su participación en el programa de E! Latino, ‘Ojos de mujer’, Lissette Eduardo -nombre de pila de la influencer- comentó que patologías como diabetes y una enfermedad de tiroides, además de un historial como donante de riñón, la impulsaron a realizarse la manga gástrica.

En el programa conducido por Elizabeth Gutiérrez, Erika de la Vega, Daniella Álvarez y Carla Medina, la famosa Chiky Bombom reveló que la diabetes que la persigue es un problema familiar y que en un momento de su vida donó uno de sus riñones a su padre, pero no ofreció detalles sobre el tema.

“A mí me decían: ‘No te operes que si te operas, caes’. Pero yo me estaba muriendo, mi amor. Con muchísimas complicaciones médicas, yo solo tengo un riñón porque le doné un riñón a mi papá, vengo de una familia con diabetes y yo decía: ‘Pero me voy a morir y no me quiero morir porque esta vida es demasiada rica y deliciosa. Tengo que someterme a esto.”, expresó la conductora de ‘Hoy Día’.

Asimismo, comentó que antes de decidir hacerse una operación bariátrica ella intentó de todo lo que le fue posible, pero no alcanzaba sus objetivos.

“Y traté todo, yo traté productos para adelgazar, yo hice ejercicios, pero en realidad no tenía la fuerza para seguirlo, era muy cansón, entonces me hice mi operación”, explicó.

Decidió involucrar al público que la aceptó

La dominicana se operó el 12 de diciembre de 2021, pero una semana antes de hacerlo contó en Univision lo que iba hacer teniendo de motivación que se quería ver “fabulosa” y saludable en su cumpleaños número 40, para el que actualmente faltan cinco años.

“El público me aceptó de una forma que todo el tiempo voy a estar agradecida, pero creo que me aceptó porque fui honesta porque tengo que hacer parte al público de esto y así lo hice y ha sido todo fabuloso y espectacular”, explicó el jueves pasado durante su participación en ‘Ojos de Mujer’.

Presumió su cambio en redes sociales

Hace unos días, Lissette Eduardo, quien es madre de un adolescente, compartió en sus redes sociales el impactante cambio que tuvo su cuerpo tras perder unas 80 libras (36 kilos) en un año y medio.

Boquiabiertos dejó a muchos con su actual apariencia la querida influencer que se viralizó en redes sociales durante la pandemia, tiempo en el que motivó a millones de personas haciendo videos que decían con mucha energía y positivismo: “¡Buenas, buenas!”.

“SIEMPRE COMO EL AVE FÉNIX RESURGIENDO DE LAS CENIZAS MUCHOS ME SUBESTIMAN Y PAPADIOS SIEMPRE ME EXALTA Y LOS DEJA EN VERGÜENZA @drabelbello GRACIAS 🙏🏾 POR SER MI CÓMPLICE EN ESTE MARAVILLOSO CAMBIO”, fue el texto que escribió al pie del video que compartió con varias fotos de su antes y después.

