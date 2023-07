Gerardo Martino arremetió contra Carlos Salcedo y le lanzó un dardo a El Tri

Mientras la selección mexicana busca encontrar una armonía en en banquillo, en el pasado quedó uno de los procesos más cuestionados de los últimos años. Gerardo Martino no tuvo un final feliz en su pasantía por El Tri. Luego de varios meses de su salida del cargo, el Tata cuestionó la mentalidad de los futbolistas mexicanos y habló sobre su conflicto con Carlos Salcedo.

Gerardo Martino cerró su participación en el banquillo de El Tri tras el Mundial de Qatar 2022. El estratega argentino no pudo pasar de la fase de grupos en un sector en el que fue emparejado con Arabia Saudita, Polonia y Argentina.

Actualmente El Tri es comandado por Jaime Lozano y ante las constantes críticas de los aficionados y analistas en las redes sociales, Gerardo Martino considera que el punto clave para el éxito del conjunto azteca sería cambiar la mentalidad y fortalecer el grupo para no dejarse influenciar por aspectos extradeportivos.

“La selección mexicana necesita estar blindada, necesita estar concentrada y jugadores que estén pensando en fútbol y no en otros temas“, explicó Martino en una entrevista con Fox Sports.

Los problemas del Tata con Carlos Salcedo

El proceso de Gerardo Martino también estuvo marcado por problemas con varios futbolistas. Javier Hernández, Alejandro Zendejas y Carlos Salcedo fueron jugadores que dieron mucho de qué hablar por roces con el cuerpo técnico. El futbolista de Cruz Azul fue el primero en ventilar sus problemas con el anterior proceso de El Tri.

“Hablé con el auxiliar con el que tuve la discusión (Jorge Theiler) y me dijo que me conocía, pero sí siento que hubo mucho rencor. Ahora él (Gerardo Martino) parece que va para Miami, no tengo nada en contra de él y quiero tener una buena relación (…) No soy una persona mala que le vaya a voltear la cara (…) Para mí, sí (actuó de mala fe) y tengo pruebas, pero no las revelaré. Hablé un par de veces con él y me comentó que en su momento yo era mejor que los (jugadores) que estaba llamando”, reveló Salcedo.

🔥 Quiere ganarle al 'Tata' Martino.



Carlos Salcedo



"Fueron tres años ahí, pero de ahí en más no me gustaría ahondar en el tema. Sí es bueno enfrentar un equipo de él, sacar la victoria mañana sería importante". pic.twitter.com/dAEKlIin8M — PressPort (@PressPortmx) July 21, 2023

Sin embargo, Gerardo Martino no esquivó la pregunta al momento de ser cuestionado sobre su relación con Salcedo. El estratega argentino volvió a resaltar que no contó con Salcedo por problemas extra futbolísticos.

“Salcedo mismo quedó fuera de la Copa del Mundo por cuestiones que no tenían que ver con lo futbolístico y charlamos en la previa, charlamos durante y charlamos en el post partido, lo podemos hacer, mirarnos a la cara y tenernos respeto, en definitiva, por ahí va la cosa”, agregó.

