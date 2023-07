Hallan muerto a chef de expresidente de EE.UU. Barack Obama

Las autoridades del estado de Massachusetts hallaron el cuerpo sin vida del cocinero personal del expresidente estadounidense Barack Obama (2009 – 2017), dentro de un lago en la isla de Martha’s Vineyard.

La policía local encontró el cuerpo de Tafari Campbell, quien trabajaba para los Obama desde que estaban en la Casa Blanca, sobre las 10 de la mañana de hoy, según informaron las autoridades en un comunicado.

🔥🚨BREAKING NEWS: Obama's personal chef, Tafari Campbell has been identified as the black male paddleboarder found dead after drowning near the former president's Martha’s Vineyard home. pic.twitter.com/bomMYNQvh6

