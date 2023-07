Hombre fue atacado por un perro policía de Ohio después de rendirse con las manos en alto

Un hombre negro de 23 años fue mutilado por un perro policía en Ohio después de rendirse con las manos en alto tras un persecución en carretera registrada el pasado el 4 de julio en Circleville.

En una llamada realizada al 911, el hombre identificado como Jadarrius Rose dijo a un despachador del condado de Pickaway que un grupo de policías lo perseguía con sus armas desenfundadas. Aseguró que no sabía por qué lo estaban deteniendo.

“En este momento, me persiguen como 20 policías y todos apuntaron con sus armas directamente a mi camioneta. Así que ahora estoy tratando de averiguar por qué me apuntaron con sus armas y todos son blancos”, dijo en la llamada de casi dos minutos.

Rose fue detenido porque al camión que conducía “le faltaba un guardabarros trasero izquierdo”, según un informe de incidente de la Patrulla de Caminos del Estado de Ohio.

Después de una persecución, Rose se paró afuera de su vehículo con las manos en alto cuando un oficial de policía de Circleville le ordenó a su perro que atacara.

En un video de una cámara corporal de uno de los oficiales se escucha cuando otro funcionario desaconseja soltar al perro porque Rose se había rendido.

La persona que llamó al 911, que no se identificó pero se cree que es Rose, también dice que los policías explotaron las llantas de su camión, que conducía hacia un punto de entrega.

“Y ni siquiera es mi camión, solo estoy conduciendo hacia mi punto de entrega. Todos ellos tenían sus armas apuntándome directamente”, dice el hombre en la llamada.

Un portavoz proporcionó también a NBC News un segundo audio del condado de Ross en el que la persona que llama al 911 dice: “No sé por qué están tratando de matarme”.

“No me siento seguro al detenerme, no sé por qué tiran cosas al suelo para intentar que tenga un accidente”, dijo la persona que llamó.

En la llamada al 911 con el condado de Pickaway, el despachador aconsejó al hombre que escuchara lo que le decían los oficiales. “No me han dicho nada, no me han dicho nada. No sé por qué me están deteniendo”, respondió.

Luego, el despachador le dice a la persona que llama que baje la ventanilla. “Hice eso la última vez y todos me apuntaron con sus armas. ¿Crees que me siento seguro?” dijo la persona que llama.

Seguidamente se le indica a la persona que llama que saque ambas manos por la ventana y luego abra la puerta mostrando su mano izquierda. La llamada termina poco después.

Rose viajaba hacia el oeste por la ruta 35 de los EE. UU. cuando un inspector de cumplimiento de autotransportistas y policías de la Patrulla de Caminos del Estado de Ohio intentaron detenerlo. Cuando no se detuvo, los policías desplegaron las palancas de parada en su vehículo dos veces antes de que se detuviera en la Ruta 23 de EE. UU.

Después de que se le ordenara varias veces que saliera del vehículo, se puede ver a Rose en el video de la cámara del cuerpo de pie frente a los soldados con las manos en el aire.

Fue entonces cuando un oficial de policía de Circleville, identificado como “R. Speakman”, despliega su K9 e indica al perro que ataque a Rose.

“¡No sueltes al perro con las manos en alto!” Se puede escuchar a un policía gritar varias veces antes de que Speakman suelte al perro.

El video de la cámara corporal luego parece mostrar al perro mordiendo y tirando de Rose por el brazo mientras grita en voz alta.

Speakman fue puesto en licencia administrativa pagada hace unos cinco días, dijo McIlroy a NBC News.

“Nada como esto debería pasarle a nadie. … Es una situación muy desafortunada”, añadió.

Esta no es la primera vez que se revisa la conducta de Speakman. El oficial fue investigado en relación con otro incidente aproximadamente en los últimos dos años.

Una junta de revisión del uso de la fuerza está revisando el incidente, según el Departamento de Policía de Circleville.

