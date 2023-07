La miniserie “The Continental”, basada en la película “John Wick”, se estrenará en septiembre

El director Albert Hughes se presentó en la Comic-Con de San Diego para hablar de su más reciente proyecto: la miniserie “The Continental: from the world of John Wick”, que contará con tres partes y que se estrenará el 22 de septiembre en la plataforma de streaming Peacock.

El programa contará con tres partes, que funcionarán como precuela del argumento de la saga de películas de “John Wick”. El actor Colin Woodell interpretará a Winston Scott, un hombre con un oscuro pasado que es propietario del hotel Continental, un lugar que funciona como territorio neutral para los asesinos a sueldo. El director Larnell Stovall fue el encargado de todas las secuencias de acción.

En “The Continental: From the world of John Wick” también actuarán Michel Prada, Ben Robson, Jessica Allain y Mel Gibson. Albert Hughes también fungirá como productor, y Stovall prometió secuencias espectaculares que dejarán satisfechos a todos los fans del personaje principal, que en las películas ha sido interpretado por Ian McShane: “He tenido la suerte de trabajar en muchas películas, desde las de gran presupuesto hasta filmes independientes, y debo decir que Albert Hughes es el primer director que, como cineasta, confía en su equipo de especialistas y en su segunda unidad para que sean una extensión visual de su creatividad. Los dobles de riesgo y los que diseñan estas secuencias merecen que su trabajo sea visto y no eliminado”.

