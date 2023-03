Tras el éxito de la película “John Wick: Chapter 4” podría haber una quinta parte

Desde antes de que iniciara el rodaje de la película “John Wick: Chapter 4” los productores de la misma y el actor Keanu Reeves dieron a conocer que esa sería la última de la saga, pero ahora existe la posibilidad de que haya una quinta cinta, gracias a los resultados que el nuevo filme ha tenido en las taquillas a nivel mundial.

Así lo dio a conocer Joe Drake, director de la compañía productora Lionsgate, en una reciente entrevista que dio a The Hollywood Reporter: “Todos vamos a descansar un poco aquí y luego analizaremos ideas sobre si hay una manera creíble de llegar a cinco. Pero no hay garantía. Keanu y Chad (Stahelski, director de la película) son muy cuidadosos en no cometer errores con el público. Así que ciertamente tenemos mucho trabajo por delante… Keanu es muy querido y ese personaje también. Eso no desaparece”.

La primera cinta de la saga de “John Wick” se estrenó en 2014 y fue un inesperado éxito, opacando con los años otros regresos de Reeves en secuelas de sus películas “Matrix” y “Bill & Ted’s excellent adventure”; a pocos días de su estreno en Estados Unidos “John Wick: Chapter 4” ha recaudado más de $73 millones de dólares. Sin embargo, los fans del personaje podrán verlo de nuevo en una pequeña aparición en la película “Ballerina”, un spin-off protagonizado por Ana de Armas que se estrenará el año próximo.

