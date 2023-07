Lionel Messi comandó goleada de Inter Miami ante Atlanta United con dos goles y una asistencia en la Leagues Cup

El Inter Miami sigue inspirado en la Leagues Cup, torneo en donde Lionel Messi hizo su debut y en donde ha demostrado toda su categoría con el equipo. Ahora el conjunto de Florida no tuvo piedad alguna ante Atlanta United, equipo al cual goleó 4-0 en casa y sumó así su segunda victoria consecutiva en dicho torneo. Dos goles de Lionel Messi y dos más de Robert Taylor configuraron el marcador final del cotejo valido por la Jornada 2 de la Leagues Cup.

El primer susto llegó al equipo de Miami al minuto 2 del partido, momento en el que una jugada profunda vulneró al equipo. Sin embargo, para fortuna del equipo de Gerardo ‘Tata’ Martino, la bandera de fuera de juego subió e hizo que el gol no subiera en el marcador.

Posteriormente, el primer gol del compromiso llegó luego de un largo pase enviado por Sergio Busquets, quien se encontró con Lionel Messi, delantero que tras bajar el balón pateó al arco, y tras encontrar el rebote otorgado por uno de los postes, mandó a guardar el esférico para así celebrar su segundo tanto con la camiseta rosa del Inter y de la Leagues Cup.

Pero esto no frenó al ’10’ de Miami, pues Messi intentó nuevamente al 19 sorprender al equipo visitante, al Atlanta United, quien gracias a la intervención de su portero pudo aguantar el disparo del argentino. No obstante, minutos más tarde, al 22′, el exjugador del FC Barcelona y PSG logró agitar nuevamente las redes.

Para su tercer gol con la camiseta del Inter, Messi arrancó una jugada en el medio del campo y tras llevarla a la entrada pasó el balón a Robert Taylor, quien luego regresó el esférico para cerrar una pared cerca del manchón penal, lugar en donde con sutileza Lio colocó el pie derecho y empujar el balón al fondo de las redes por segunda vez en el compromiso disputado en el DRV.

Para convertir la victoria en goleada, al 44′ Taylor logró el tercero de la noche. El delantero prendió una volea con la pierna izquierda tras un pase de Benjamin Cremaschi, para así dejar sin respuesta al arquero rival y con eso comenzar a configurar la goleada del Inter Miami en los primeros 45′ minutos del compromiso disputado en Florida.

ROBERT TAYLOR BANGER 🚨



Para la segunda parte del compromiso, con el 3-0 a favor, el conjunto de Miami no quitó el pie del acelerador, y fue el mismo Taylor quien se encargó de colocar el cuarto tanto de la noche para el equipo de Florida. El defensor salió en una gran contra comandada por Messi, argentino quien le cedió el balón al elemento defensivo para que así con pierna izquierda colocara el cuarto de la noche para los de Miami. ROBERT TAYLOR BANGER 🚨



Con el trabajo ya hecho, ‘Tata’ Martino tomó la decisión de darle descanso al crack de Miami. Al 78′, tras dos goles y una asistencias, Messi abandonó el terreno de juego y entregó así su cinta de capitán, además de su puesto dentro del terreno de juego bajo una lluvia de aplausos por parte de la afición del Miami.

Al 84′, un penal le entregó la oportunidad de acercarse en el marcador a Atlanta, esto luego de que Christopher McVey derribara a un contrario dentro del área y se le entregara la oportunidad de marcar desde el manchón penal al equipo visitante. Sin embargo, Thiago Almada no aprovechó dicha oportunidad y terminó desperdiciando la oportunidad de anotar el tanto ante Miami.

Posteriormente, las acciones del compromiso se diluyeron, al punto en donde ninguno de los dos equipos logró hacer más jugadas de peligro en contra del arco rival.

