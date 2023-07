Migbelis Castellanos luce su cinturita de avispa en un vestido pegadito y de gala

Tremenda noche vivió la presentadora de televisión Migbelis Castellanos luego de hacer frente a su nominación al Emmy por la transmisión en vivo del desfile de las rosas que realizó el 1 de enero a través de Univisión.

A pesar de que la modelo no logró llevarse a casa la estufilla, no perdió la oportunidad de celebrar junto a su equipo. Para ello, optó por utilizar un elegante vestido negro con aberturas en la cadera y hombros caídos que lució con sandalias plateadas.

Para completar su sensual look, Migbelis Castellanos portó su abundante melena dorada en ondas estilo Old Hollywood, acompañado con un clásico labial rojo que resaltó sus facciones.

“Tenía años sin sentir que el corazón se me iba a salir del pecho: Mi primera nominación a un Emmy 🏆 pero no ganamos“, contó la famosa en su publicación. “El desfile de las rosas, transmitido EN VIVO desde Pasadena, CA para todo Estados Unidos a través de @univision cada 1ero de Enero significa mucho para mi en lo profesional y en lo personal”, precisó.

Dentro de su mensaje, Migbelis Castellanos se tomó el tiempo de agradecer el equipo que la ha acompañado dentro de el proyecto que la llevó a ser una nominada al Emmy: “Este equipo de la local en LA es creativo, proactive, eficiente, amable y hasta divertido. Gracias a todos por ser familia”, dijo la famosa.

Los buenos comentarios con respecto a su nominación no se hicieron esperar, y es que si bien no se llevó el premio a caso, el público no dudó en felicitarla por su labor como comunicadora.

“Ese corazón que te quería saltar del pecho, es el mismo que le has puesto a cada cosa que haces. Con o sin Emmy, hace tiempo puedes levantar las manos en señal de victoria, porque ese corazón tuyo es de conquistadora. Estoy muy orgulloso de ti“, escribió un usuario, mientras otro añadió: “No cualquiera es nominado. Felicidades igual. Sigue disfrutando tu trabajo”.

