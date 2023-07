Prohibición de exportación de arroz blanco no basmati de la India provoca compras de pánico en Canadá

El mayor exportador de arroz del mundo, India anunció recientemente la prohibición de la venta arroz blanco no basmati al extranjero, por supuesto la decisión del gobierno indio podría afectar a varios países subiendo los precios internacionales.

En la provincia de Saskatchewan, Canadá ya comenzaron a apreciarse las compras de pánico tras el comunicado. El gerente de la tienda en Savor Supermarket en Saskatoon, Arshpreet Singh, expresó a CBC “tuvimos entre 400 y 500 paquetes de arroz no basmati el viernes antes de que estallara la noticia, pero la gente se está volviendo loca por el arroz no basmati. Nos quedan muy pocos”, dijo. Ahora muchas tiendas han decidido limitar por familia la venta de arroz a solo dos bolsas.

Desde el año pasado, la guerra en Ucrania, el impacto climático por el fenómeno El Niño aunado a los problemas arrastrados durante la pandemia del Covid-19, elevaron los precios internacionales del arroz. Sin embargo, según un comunicado del gobierno indio las exportaciones del arroz blanco no basmati aumentaron un 35% desde el año pasado hasta la fecha.

Canadá importó este año $45 millones de dólares en arroz

Aunque la prohibición solo aplica para un tipo de arroz de grano pequeño y mediano, los canadienses se apresuran hacer sus compras pánico e incluso de arroz basmati por temor a que estas importaciones también puedan verse afectadas en algún momento.

Desde el mes de enero Canadá ha importado $45 millones de dólares en arroz de grano largo o basmati de la India, pero ahora según Singh “todo el arroz que no es basmati parece estar prohibido durante seis a ocho meses. Preguntamos a los proveedores cuándo recibiríamos el envío; dijeron que no tenían ni idea”, dijo.

Para Sam Pat, propietario de Foodomix una tienda que suministra comestibles indios expresó que ante la incertidumbre muchas personas han estado robando varias bolsas de arroz, haciendo que ahora la tienda limite la cantidad por familia.

“El pánico es ahora mismo, ya que no sabemos cuánto durará la prohibición. Los proveedores no nos dan ningún cronograma. El pánico se debe a que no hay una comunicación clara sobre cuánto tiempo llevaría tener el flujo adecuado en el mercado”, agregó Pat.

Cómo esta decisión podría afectar a otros países

De acuerdo con Gro Intelligence agencia que analiza los datos relacionados con materias primas, señaló que la decisión de India podría “exacerbar la inseguridad alimentaria en los países fuertemente dependientes de las importaciones de arroz”, dijo ya que este país es el responsable del 40% del arroz que se consume en el mundo.

Se calcula que tan solo el año pasado India exportó cerca de 10,3 millones de toneladas de arroz blanco no basmati, pero tras una fuerte sequía en las principales provincias productoras de ese país, el gobierno impuso un impuesto del 20% para las exportaciones de arroz superior y prohibió las exportaciones de arroz partido.

Sigue leyendo: