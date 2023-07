El “efecto Messi” sigue haciendo estragos en la Leagues Cup: compañeros de Lionel se rinden a sus pies

Segundo capítulo este martes del reencuentro de Lionel Messi con Sergio Busquets y, tras la paliza por 4-0 al Atlanta United, queda claro que el Inter Miami no sólo ha reunido a dos amigos sino también a dos futbolistas determinantes.

“Tenía muchas ganas de volver a coincidir con Leo. Estar tanto tiempo en el Barça con él hace que todo sea mucho más fácil, nos entendemos con la mirada, cómo va a poner él su cuerpo y yo el mío. Ojalá aprovechemos esa conexión que siempre hemos tenido, ahora aquí en Miami“, afirmó mediocentro español tras el encuentro.

Y falta, además, un Jordi Alba que llegará en los próximos días.

“Ya está anunciado, ojalá pueda estar lo antes posible, sé que tiene muchas ganas y será un placer reencontrarme también con él. Ojalá podamos juntarnos muchos compañeros y mejorar al equipo. Queremos hacer un buen trabajo para luchar por todo”, reconoció Busquets.

El “efecto Messi” ya se nota

Tras la exhibición y el reconocimiento por parte del público, también en la zona mixta del DRV PNK Stadium sus compañeros y rivales se rindieron a la calidad y el impacto de Messi, imparable en sus dos primeros partidos de rosa.

“Sabía que iba a ser así, Leo es el mejor jugador del mundo, el más desequilibrante. No iba a ser menos en esta liga. Está claro que tiene un periodo de adaptación pero él lo acorta muchísimo por sus condiciones y características. Vamos a disfrutar de él y ojalá que lo haga lo mejor posible para el equipo a nivel de goles y asistencias y también en muchas más cosas que no se ven y no son estadísticas“, comentó un Busquets que está siendo su mejor socio en el césped.

A Josef Martínez se le ve muy pegado a Messi en sus primeros días en Miami y se está fabricando una química que ya muestra detalles.

“Todo surge de manera muy natural, cada día nos entendemos un poco más, hablamos un poco más. Le respeto y le admiro de corazón. Estoy feliz de tenerlo, ya había sufrido a Messi demasiado con la selección. Ahora, tenerlo aquí, hay que disfrutarlo todo lo que dure”, comentó el venezolano.

Sin embargo, lo que más destaca Martínez de Messi y de Busquets no es lo futbolístico: “Me quedo con lo más humano, son deportistas que lo han ganado todo en el fútbol y se ven personas que quieren ayudar. Nosotros aprendemos de ellos, nos nutren, sobre todo a los más jóvenes. Estamos muy contentos y disfrutándolo”.

Busquets sigue avanzando con su adaptación, más complicada por lo climatológico que por lo futbolístico.

“Me siento bien, hace muchísima humedad, que es algo completamente diferente a lo que había tenido en mi carrera. Nos estamos adaptando, nos encontramos bien. Con buen juego y con victorias todo se hace mucho más rápido y más fácil”, comentó el exjugador del Barça.

¿Para qué está este nuevo Inter Miami?

Martínez conoce perfectamente todos los problemas por los que ha atravesado el equipo en esta temporada, ya que el Inter Miami es colista de la Conferencia Este en la MLS.

“Se comenzó muy bien y luego tuvimos muchas bajas muy importantes. En una liga como esta, que es tan física, es complicado avanzar con las lesiones. Veremos qué pasa, quedan muchos partidos. Esto cambia de un día a la mañana y esperemos que sí”, afirmó el delantero.

Por su parte, Busquets siempre ha peleado por títulos y no va a cambiar esa motivación en Miami: “Está claro que no venían en la mejor racha pero iniciamos una nueva etapa con fichajes, con jugadores que se tienen que recuperar, con un nuevo entrenador. Esa es la inercia que queremos para mejorar al equipo y luchar por todos los objetivos“.

El sabor agridulce de Thiago Almada

Thiago Almada pudo reencontrarse con un Messi al que admira y con el que fue campeón del mundo en Qatar 2022 pero que hoy le aplicó un severo castigo a Atlanta United.

“La forma y su pensamiento no van a cambiar. Siempre quiere jugar, quiere hacer más goles, así que solamente queda disfrutarlo. Su nivel siempre es superior al de cualquiera, ojalá le vaya muy bien“, comentó el joven argentino.

Fue común ver a los dos dialogar en los parones de juego. “Es una alegría enorme siempre verlo dentro de una cancha. Hablamos un poco, de que hacía calor pero no mucho más“, desveló Almada.

Messi en un abrazo con Thiago Almada. CHANDAN KHANNA- Getty Images.

Pese a la derrota y los goles, Almada se llevó uno de los trofeos más preciados del choque: la diez de color rosa por la que todo el mundo pelea.

“Nunca he tenido la camiseta de Messi, nunca se la quise pedir, y ahora que le enfrenté en la cancha se la pude reclamar“, señaló.

Sigue leyendo:

· Lionel Messi lidera los memes en un partido en el que la afición se marchó del estadio cuando el argentino fue sustituido

· Messi brilla contra el Atlanta United y desbloquea nuevo nivel de celebración con el Inter Miami, en modo Avenger

· Clase magistral de Messi en la victoria del Inter Miami ante Atlanta United: 66 toques, 82 % de precisión y cero balones perdidos