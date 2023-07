Elizabeth Gutiérrez envió tremendo mensaje a William Levy tras confirmar su separación: “Todos tenemos tres vidas”

El nombre del actor William Levy no ha dejado de ser noticia luego de que se iniciaran los rumores sobre un posible romance entre él y su compañera de escena Samadhi Zendejas. Como resultado, el famoso decidió salir a dar su versión de los hechos y esto no hizo más que desatar un misterioso mensaje por parte de su ex esposa, Elizabeth Gutiérrez que dejó a los internautas con más cuestionamientos. ¡Aquí te contamos los detalles!

El pasado 22 de julio, el protagonista de melodramas como “Cuidado con el Ángel” y “Café con aroma de mujer” recurrió a su cuenta de Instagram para negar cualquier tipo de relación amorosa y asegurar que su único enfoque son sus hijos.

“Mi gente… Solo por acá después de ver tantas cosas por ahí sin saber mi verdad”, escribió William Levy. “Yo estoy solo. Créanme que tengo más de una razón para estarlo. Del futuro no sé. Por ahora enfocado en mis hijos y mi carrera. Se les quiere”.

Con dichas palabras, el histrión de 42 años dejó más que claro que su corazón esta libre de compromisos, algo que no pasó desapercibido para su ex esposa y madre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez, quien aprovechó el momento para pronunciarse al respecto de forma discreta.

“Todos tenemos 3 vidas… Una pública, una privada, una íntima”, fue el contundente mensaje con el que la protagonista de ‘El rostro de Analía’ dio cachetada con guante blanco a su ex pareja.

A pesar de esta nueva ola de dimes y diretes, la estrella de 44 años demuestra que vive su vida al máximo haciendo caso omiso de los comentarios. Y es que Elizabeth Gutiérrez se dejó ver muy sonriente en lo que parecía ser su camino al cine para ver la película de ‘Barbie’. Para acompañar dicha publicación usó el tema ‘WATATI’ de Karol G.

Seguir leyendo:

• Elizabeth Gutiérrez reapareció en redes haciendo ejercicio con el hombre de su vida | VIDEO

• Elizabeth Gutiérrez se lanza en contra de las mujeres que se meten con hombres casados

• Elizabeth Gutiérrez posa recostada boca abajo y modela un vestido color nude