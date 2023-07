Elizabeth Gutiérrez se lanza en contra de las mujeres que se meten con hombres casados

Elizabeth Gutiérrez no se guarda nada en su programa para E! ‘Ojos de Mujer’ se refirió a las relaciones extramaritales, especialmente en el mundo de la actuación, enfocándose en las ocasiones que los protagonistas de una telenovela, película o serie llevan su amor fuera de la ficción, a pesar de que uno de ellos o ambos tengan pareja.

Esta plática se dio justo después de lo publicado en la revista ‘TV Notas’, que señaló que Samadhi Zendejas y el ex de Elizabeth William Levy llevaron su amor fuera de sus papeles en ‘Vuelve a Mí’, serie de Telemundo que protagonizan, aunque en ese caso en particular ninguno de los dos está en una relación.

“Yo siendo actriz… eso se da. El roce todos los días, el siempre vernos divinos y decirnos ‘Te amo’; te puedes dejar llevar”, comentó la conductora y modelo sobre lo que puede dar origen a un romance entre dos compañeros de trabajo, pero hizo hincapié en que una mujer debe de respetarse a sí misma antes de meterse en una relación.

“Yo no estoy casada. Muchas se esconden de que: ‘Ay, no están casados. ¡Por favor! No estoy defendiendo ni a uno ni al otro. Estamos hablando del punto de vista de mujer y cómo yo manejaría eso”, señaló y añadió, “¿hasta dónde están tus valores como persona, de respetarte tú primero? Olvídate de la otra mujer, respétate tú primero. No quieres ser la otra”.

Además, les dijo a las mujeres que hagan caso a su instinto antes de involucrarse en una relación. “Tú sabes. Una mujer tiene un sexto sentido tan bueno que si un hombre te dice: ‘No, no estoy con ella’… Tú sabes. No te hagas la tonta”, expresó.

Sigue leyendo: