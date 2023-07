Entre lágrimas, Ana Bárbara recordó su amistad con Talina Fernández: “Vive en mi corazón”

La muerte de Talina Fernández no solo representó un gran pérdida para sus familiares, también para aquellos famosos con los que estableció fuertes lazos. Tal fue el caso de la cantante Ana Bárbara, quien recientemente recordó con nostalgia los momentos vividos junto a la presentadora mexicana.

En un reciente encuentro en redes sociales con Pato Levy, hijo de la fallecida conductora, la intérprete de “Bandido” recordó el momento en el que su conexión con la ‘Dama del Buen Decir’ se volvió de familia.

“La conozco porque yo estaba acompañando a mi hermana un programa que se llamaba Alegría de Medio Día ahí en Televisa Chapultepec… en una ocasión, yo tenía 10 años, algo así y ella llegó guapérrima con el pelo con rulos y llegó corriendo, fumando y una personalidad, ahí me enamoré de ella… Desde ahí, para mí, mi conexión nació ahí…”, contó la cantante del género grupero.

No obstante, su relación se volvió estrecha cuando contrajo matrimonio con ‘El Pirru’, ex pareja de Mariana Levy: “Yo empecé mi carrera, la seguía viendo… Yo creo que yo no figuraba en su vida, y menos de la manera en que llegamos a involucrarnos hasta que pasó esto de que conocí a mi exmarido y que de ahí empezó a haber una conexión ya no a nivel profesional sino a nivel emocional“, detalló.

Sería en el año 2006 cuando Ana Bárbara unió sus lazos a los de la familia Fernández a un nivel más profundo. Y es que la muerte de la actriz Mariana Levy la hizo tomar un rol maternal frente a los nietos de Talina.

“Tus sobrinos se volvieron parte de mi vida, y todos ustedes de alguna manera, nos entrelazamos… En ese tiempo yo venía con un equipo de mis ángeles guardianes (…) Era un paquetazo que te digo, no me arrepiento, pase lo que pase fue algo hermoso donde me entregué”, añadió.

Para finalizar, Ana Bárbara confesó que la música también fu parte fundamental en su amistad con Talina Fernández.

“Con la música me conecté con tu hermosa madre. Fue la música del amor, lo que yo les he dado a mis hijos, a todos, a los cinco, ha sido con mis defectos, con mis virtudes, una entrega total, son mi vida desde el día uno. Cuando hablo con Paula le digo: ‘Acuérdate que siempre fuiste mi bebé princesa’. Con mi gordo, Emilio, se aferró a mí… desde que me tocó el nacimiento emocional con él, casi al cumplir el año, se aferró a su mami de la Tierra, a mí y era muy pegado a mí”, dijo.

