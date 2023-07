José Eduardo Derbez tachó a Paul Stanley de “mueble” en La Casa de los Famosos México

José Eduardo Derbez y Paul Stanley han compartido pantalla en el programa ‘Miembros al Aire’ desde hace más de dos años y en su más reciente edición el hijo de Victoria Ruffo no tuvo piedad contra el comediante y criticó sin censura su participación en el reality ‘La Casa de los Famosos México’.

De acuerdo con el actor, ante sus ojos el hijo de Paco Stanley se perfilaba como uno de los ganadores; sin embargo, su participación terminó dando una sorpresa no tan grata.

“Lo primero que pensé fue ‘Paul de que gana, gana’, a cómo es, todo lo que va a demostrar, va a incomodar a todo mundo”, dijo José Eduardo Derbez. “Cuando empecé a ver los primeros días que estabas allá adentro, decía ‘Se está acoplando, no contesta’, todo el tiempo callado, nada más de un lado a otro”.

“Terminé un día Miembros y me fui hasta allá, hablé bien de ti, está muy raro que esté como mueble pero lo quiero, lo apoyo. Bueno, no lo dije así. Te estuve apoyando”, añadió el también influencer.

Ante ello, Paul Stanley indicó que su actitud “relajada” se dio debido a que entró al reality de Televisa estando cansado debido a su apretada agenda laboral.

“Estaba callado, ¿por qué es? Porque vengo de hacer tres programas, entré cansado, entraron todos arriba y yo fui midiendo”, expresó el presentador del programa ‘Hoy’, a lo que Derbez contrapunteó diciendo: “Pero 36 días para medirle”.

En medio de los comentarios de sus compañeros, Stanley se sinceró sobre su experiencia de encierro: “Sí había gente muy chin…, por ejemplo, Wendy, pero como en todo: hay gente que jalas más, con la que no. Y dentro de esa banda había unos que se manchaban más y no me enganché con ellos, entonces jugué para mí, con la bandita que estaba más indefensa, porque los ching*n mucho. También si a ti te empiezan a ching*r, voy a salir a defenderte“, detalló.

Seguir leyendo:

• José Eduardo Derbez confiesa que logró un trabajo sólo por ser hijo de Eugenio Derbez

• Así reaccionó Paul Stanley al enterarse de la muerte de su mascota al salir de “La casa de los famosos” | VIDEO

• Poncho de Nigris le lanza tremenda amenaza a Paul Stanley en “La Casa de los Famosos”