La “maña” de Julio César Chávez para bloquear y vencer a sus rivales cuando era boxeador

Conocida y extendida su leyenda en el boxeo, Julio César Chávez en la actualidad tan solo se ocupe de ser una figura pública relevante del deporte al comentar y analizar pleitos, además de ocuparse de su complicada agenda familiar.

A sus 61 años recién cumplidos el ‘Gran Campeón Mexicano’ sigue impartiendo sabiduría a otros pugilistas y revelando trucos que lo hicieron ser la leyenda que es en la actualidad.

Julio César Chávez, leyenda del boxeo. Foto: Imago 7.

Recientemente a través de redes sociales, Chávez reveló uno de los trucos que tenía sobre el ring para vencer a sus rivales cuando comenzaba la parte más álgida de las peleas en el cuerpo a cuerpo.

“Cuando peleaba aquí en corto, metía mucho el codo, me cubría mucho con el codo. Cuando me tiras la derecha no entra, si me tiras con la izquierda no la puedes ni sacar. Entonces por eso yo podía girar”, explicó el ex boxeador a lo que calificó como una de sus “mañas”.

Esta estrategia consiste en que Julio César bloqueaba a su rival con el codo, lo que le daba mayor ángulo para propinarle varios golpes y potentes combinaciones al cuerpo antes que el oponente se pudiera rearmar.

“Todos los boxeadores a través de los años se hacen experimentados, se ponen mañosos”, agregó en su explicación.

A pesar que el video se hace viral recientemente, el consejo es de hace varios años, específicamente de 2019 cuando Julio César Chávez estuvo en el programa Ahora o Nunca de ESPN, conducido por Mauricio Pedroza y Hérculez Gómez.

Julio César Chávez sigue estando en gran forma

Ya Óscar de la Hoya, otra leyenda del boxeo, lo advertía hace más de un año: no se encontraría en un ring de nuevo con Julio César Chávez porque sigue entrenándose y estando en gran forma.

Con más de 60 años y ya liberado de las adicciones al alcohol y las drogas, Chávez se entrena en el gimnasio para mantenerse sano y en fantástica forma. Hace unos meses iba a presentarse en una cartelera de exhibición pero debido a la recaída de sus dos hijos tuvo que cancelarla.

Sin embargo, hace unas semanas brindó una clase de boxeo en el Zócalo de Ciudad de México; sin importar el inclemente sol de verano, el Gran Campeón con una sonrisa entretuvo a los asistentes en el evento de boxeo en la Plaza de la Constitución.

La leyenda boxística solo provocó admiración y más respeto por su envidiable estado físico a su edad. Siempre espiritual, Julio César Chávez también bendijo la sesión de entrenamientos agradeciendo a Dios y a todos los asistentes

Sigue leyendo:

– Julio César Chávez puso a sudar a miles de personas en el Zócalo mexicano y demostró buen estado físico con 60 años

– Julio César Chávez asegura que se inició en las drogas luego de su victoria ante “Macho” Camacho

– Entrenador mexicano dice que Canelo Álvarez nunca será amado por los fanáticos como lo fue Julio César Chávez